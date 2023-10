FC Bayern München: Uli Hoeneß muss endlich Ruhe geben! Ein Kommentar

So bewies Hoeneß jüngst seinen Hang zur Polemik einmal mehr in der Sendung "Sonntags-Stammtisch" im "Bayerischen Rundfunk", als er die Landtagswahl mit teilweise nicht haltbaren Aussagen kommentierte.

Er schadet damit nicht nur seinem Verein, dem FC Bayern München, den er so zwanghaft zu beschützen versucht, sondern auch dem generellen Diskurs in Deutschland.

Was Hoeneß jedoch in letzter Zeit "raus haut", geht entschieden zu weit.

Nicht etwa, weil der 71-Jährige wie andere "Elder Statesmen" stets mit Umsichtigkeit in seinen Aussagen glänzt. Viel mehr ist er das, weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Interview "einen raus haut".

Er ist der wahrscheinlich liebste Gesprächspartner aller Sport-Redaktionen in Deutschland: Uli Hoeneß.

Völlig ab von Hoeneß' politischen Ansichten, wirkt sich ein solcher Populismus auch auf seinen Umgang mit dem FC Bayern München aus.

Erst kürzlich kritisierte er Thomas Tuchels Forderung nach Verstärkungen, weil der Kader "zu dünn" sei. Dem widersprach Hoeneß energisch. Es gebe keinen zu dünnen Kader.

Allerdings kann ein Trainer aus tagtäglichen Arbeit wahrscheinlich besser beurteilen, ob ein Kader für die angestrebten Ziele ausreicht, als der Ehrenpräsident aus seinem Haus am Tegernsee.

Doch Hoeneß stellt die Kompetenzen seines Cheftrainers in Frage. Frei nach dem Motto: "Stell dich mal nicht so an und mach deinen Job."

Hoeneß' Absicht, den FC Bayern zu schützen, ist durchaus erkennbar und nachvollziehbar. Ob das jedoch der richtige Weg ist und ob gerade ein Uli Hoeneß, der im Sommertrainingslager noch ausgiebig aus dem Nähkästchen über die Transferverhandlungen um Harry Kane plauderte, der richtige Absender ist, ist mehr als fraglich.