Bayern-Coach Vincent Kompany war beim Hamburger SV einst als Spieler aktiv, ehe er 2008 zu Manchester City wechselte. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Topspiel am Samstag verriet der Belgier, warum er die Hanseaten damals verlassen hat.

Für Bayern-Coach Vincent Kompany ist das Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV (Samstag, ab 18:30 Uhr im Liveticker) von ganz besonderer Natur. Immerhin absolvierte er für die Rothosen als aktiver Spieler 51 Pflichtspiele.

Seine letzte Partie im HSV-Dress bestritt er 15. August 2008 ausgerechnet beim FC Bayern München. Es sollte jedoch nicht nur der letzte Punktgewinn der Hamburger in München bis heute sein, sondern auch der Auslöser für den Abschied des früheren Innenverteidigers.

Als Grund benannte Kompany nun ein nicht eingehaltenes Versprechen in Bezug auf die Olympischen Spiele 2008 und in diesem Zusammenhang eine besonders ärgerliche Bankrolle.

"Ich habe nach dem Spiel entschieden, dass ich weg möchte. Damals waren die Olympischen Spiele in China. Dann haben sie mich zurückgeholt und dann saß ich auf der Bank", erinnert er sich im Rahmen der Pressekonferenz an die Partie, bei der er zu seinem Ärger nur eingewechselt wurde.

"Ich war so sauer. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Mein Land spielt jetzt das Halbfinale der Olympischen Spiele und ich darf nicht spielen. Das war für mich aus Prinzip unakzeptabel", verriet der heutige Belgier, der daraufhin einen klaren Entschluss gefasst hatte.