FC Bayern: Vergrault der Verein Thomas Müller?

Anzeige Auch in Köln kommt Thomas Müller nicht zum Einsatz. Die fehlende Spielzeit könnte sich auf seine Zukunftsplanung auswirken. Von Tobias Wiltschek Thomas Müller wäre fit gewesen. Ganze 45 Minuten kam er zuletzt in der Nationalmannschaft gegen Österreich zum Einsatz. Einige Tage zuvor gegen die Türkei saß er sogar die komplette Spielzeit auf der Bank. Ihn konnte sein Namensvetter Thomas Tuchel also nicht gemeint haben, als er am Donnerstag auf der Pressekonferenz zu seiner viel beachteten Wutrede wegen der Überlastung der Topspieler anhob. Und dennoch: Auch im Bundesliga-Spiel am Freitagabend beim 1. FC Köln, das die Bayern mit 1:0 gewannen, verbrachte Müller die vollen 90 Minuten im kalten Stadion von Müngersdorf eingepackt auf der Ersatzbank. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die laut Tuchel "mental, emotional und physisch müde" waren. Auch Kim-Minjae spielte von Anpfiff bis Abpfiff durch. Dabei hatte man nach Tuchels Brandrede schon befürchten müssen, dass der Südkoreaner aufgrund der Reise- und Spielstrapazen der letzten Tage spätestens in der Halbzeitpause einschläft, wie böse Zungen behaupten. Ausgerechnet aber nach der harten Länderspielwoche ließ Tuchel gegen Köln seine Startspieler allesamt durchspielen.

Anzeige

Müller war also längst nicht der einzige Bayern-Profi, der am Freitagabend zum Zuschauen verurteilt war. Trotzdem wusste sein Trainer schon im anschließenden Interview ganz genau, bei wem er sich zuerst für seine äußerst ungewöhnliche Maßnahme entschuldigen musste. "Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich Thomas noch ins Spiel bringe", sagte er bei "DAZN". Er habe aber den Rhythmus seiner Mannschaft nicht stören wollen – zumal sein Team trotz drückender Überlegenheit nur knapp führte.

Spielt Thomas Müller bald nimmer für den FC Bayern? Ob Müller das auch so sieht, darf zumindest bezweifelt werden. Gilt er doch, nicht nur aufgrund der legendären Aussage seines Ex-Trainers Louis van Gaal („Müller spielt immer“) als integraler Bestandteil der Bayern-Mannschaft. Derzeit aber scheint es eher so, als ob sich das Bonmot des Niederländers langsam, aber sicher in sein Gegenteil verkehrt: "Müller spielt nimmer" statt "Müller spielt immer". Dreimal schon stand er in dieser Saison im Kader, ohne eine einzige Minute gespielt zu haben. Vor Köln war dies schon gegen RB Leipzig in der Bundesliga und bei Galatasaray Istanbul in der Champions League der Fall.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Transfergerüchte des FC Bayern München

Im Moment ist das Transferfenster geschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass es keine Transfergerüchte rund um den FC Bayern München gibt. Welche Spieler werden verpflichtet, wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 24. November 2023) © Imago Joao Palhinha (FC Fulham)

Noch im Sommer 2023 forderte der FC Fulham über 65 Millionen Euro Ablöse für den Portugiesen Joao Palhinha. Sollte der FC Bayern im Januar 2024 einen neuen Vorstoß machen, dürfte der Sechser laut "Sport1" möglicherweise deutlich günstiger sein. Demnach seien die Londoner bereit, den 28-Jährigen für 50 Millionen Euro abzugeben. © Shutterstock Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal)

Der FC Bayern sucht Verstärkung für seine dünn besetzte Abwehr. Hilfe vom FC Arsenal darf der Rekordmeister aber wohl nicht erwarten. Zuletzt wurde der FCB mit Tomiyasu in Verbindung gebracht. Einen möglichen Wechsel im Winter beziehungsweise ein dazugehöriges Angebot werden die Gunners laut "Evening Standard" aber ablehnen. So gilt der Japaner als wertvolles Kadermitglied. © IMAGO/Uk Sports Pics Ltd Daniel Peretz (FC Bayern)

Hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich ist Daniel Peretz beim Rekordmeister nur der dritte Torhüter. Laut "Bild" gibt es im Klub den Plan, den Keeper vorerst zu verleihen, um seine Entwicklung - er gilt als möglicher Neuer-Erbe - mit regelmäßigen Einsätzen zu fördern. So soll sich im Angesicht der bevorstehenden Ulreich-Verlängerung an der Hierarchie im Klub erst einmal nichts ändern. © IMAGO/MIS Ronald Araujo (FC Barcelona)

Mit Barca-Star Ronald Araujo taucht ein neuer Name in Verbindung mit dem FC Bayern auf. Laut dem Portal "90min" soll sich der Rekordmeister mit dem Verteidiger beschäftigen. Ein erstes Abtasten mit den Barca-Bossen, bei dem auch Bayern-Coach Thomas Tuchel anwesend sein soll, ist wohl zeitnahe geplant. Araujos Vertrag läuft bei den Katalanen noch bis 2026. © 2023 Getty Images Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel)

Schlagen die Bayern bei Khvicha Kvaratskhelia zu? Ex-Bayern-Star Willy Sagnol behauptet, dass der Neapel-Star beim Rekordmeister ein Thema sei. "Khvicha Kvaratskhelia spielt bei Neapel bereits für einen Top-Verein, aber es gibt Fußball-Giganten wie Real Madrid, den FC Bayern oder Barcelona, die an ihm interessiert sind", sagte Sagnol zu "Il Mattino". © Imago Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel)

Der Vertrag des Georgiers Kvaratskhelia bei den Italienern läuft noch bis 2027, sein Nationaltrainer Sagnol könnte durchaus über angebliche Interessenten am 22-Jährigen Bescheid wissen. In der Vorsaison führte Kvaratskhelia die Neapolitaner mit zwölf Toren und 13 Vorlagen zum ersten Meistertitel seit 1990. © 2023 Getty Images Raphaël Varane (Manchester United)

Nach "Sky"-Informationen ist Raphaël Varane wohl ein heißer Kandidat als Winterzugang in München. Der Rekordmeister könnte einen erfahrenen Innenverteidiger gebrauchen, der 30-Jährige würde Manchester United gerne verlassen. Allerdings sollen das hohe Gehalt des französischen Nationalspielers von bis zu 17 Millionen Euro und die mögliche Ablösesumme von 20 bis 30 Millionen eine große Hürde sein. © 2023 Getty Images Leroy Sane (FC Bayern München)

Nie zuvor war Sane so konstant gut wie unter Trainer Thomas Tuchel. Kein Wunder, dass die Münchner seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängern möchten. Doch Sane ziert sich noch. Sein Fokus liegt zunächst auf der Saison. Das lässt die Konkurrenz hellhörig werden... © 2023 Getty Images Leroy Sane (FC Bayern München)

Sane habe die "Tür in die spanische Liga nicht geschlossen", schrieb die spanische "Sport" und berichtete, dass sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona hinter den Kulissen schon die Messer wetzen. Sollte Sane bei Bayern nicht verlängern, wollen die zwei Topklubs tätig werden. Vor allem für Barca wäre Sane "die perfekte Option" im System Xavi, heißt es. © 2023 imago Alphonso Davies (FC Bayern München)

Wie geht es weiter bei Alphonso Davies? Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid. Diese erhalten nun neue Nahrung. Laut dem Portal "Relevo" sind die Bosse der Königlichen "optimistischer denn je", den Kanadier in die spanische Hauptstadt locken zu können. Die Verhandlungen sollen "sehr weit fortgeschritten" sein. © IMAGO/Chai v.d. Laage Alphonso Davies (FC Bayern München)

Der Vertrag des 23-Jährigen beim Rekordmeister läuft noch bis 2025. Kürzlich hatte "Sport1" berichtet, Davies tendiere zu einem Wechsel und eine Vertragsverlängerung werde für den FCB zu einer "immer größeren Herausforderung". © IMAGO/Sven Simon Alphonso Davies (FC Bayern München)

Davies-Berater Nedal Huoseh reagierte nun auf Berichte, wonach Bayern keine Chance mehr auf eine Verlängerung habe. "Das trifft so nicht zu. Im Moment ist Phonzy bei Bayern München und dort liegt sein Fokus", sagte Huoseh der "tz". © Passion2Press Frans Krätzig (FC Bayern München)

Die Münchner könnten den flexibel einsetzbaren Linksfuß im Winter verleihen. Im DFB-Pokal durfte Frans Krätzig zwar zwei Mal starten, in der Champions League kam der 20-Jährige aber noch gar nicht dran und in der Bundesliga bisher nur auf 51 Spielminuten. Der "Sport Bild" erklärte der Youngster, dass eine Leihe Sinn ergeben könnte, wenn seine Spielzeiten weiter sinken. © 2023 Getty Images Martin Zubimendi (Real Sociedad)

Bemüht sich der FC Bayern um einen neuen defensiven Mittelfeldspieler? Laut eines "Sport Bild"-Berichts soll Martin Zubimendi auf der Liste von Sportdirektor Christoph Freund stehen. Der 24 Jahre alte spanische Nationalspieler ist ein Eigengewächs von Real Sociedad und hat noch Vertrag bis 2027 bei den Basken. Laut "transfermarkt.de" liegt sein momentaner Marktwert bei 40 Millionen Euro. © ZUMA Wire Quentin Merlin (FC Nantes)

Der FC Bayern hat angeblich ein Auge auf Linksverteidiger Quentin Merlin vom französischen Erstligisten FC Nantes geworfen. Das berichtet "90min". Allerdings sollen auch andere europäische Topklubs, darunter Manchester City, am französischen U21-Nationalspieler interessiert sein. Merlin kann sowohl defensiv als auch als linker Schienenspieler agieren. © PanoramiC Jamal Musiala (FC Bayern München)

Drohen die Bayern einen ihrer Shootingstars zu verlieren? Nach Informationen der "Bild" will sich Manchester City intensiv um die Dienste von Jamal Musiala bemühen. Und die "Citizens" sollen nicht der einzige englische Top-Klub sein, der seine Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt hat... © 2023 Getty Images Jamal Musiala (FC Bayern München)

Zuvor berichtete bereits die "Sport Bild", dass der FC Liverpool sehr am Offensivkünstler interessiert sein soll. Demnach sind von Spielerseite in den kommenden Monaten keine Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung des bis 2026 laufenden Vertrages geplant, was bei den Interessenten wiederum Hoffnungen wecken soll. © 2023 Getty Images

Über 90 Minuten hat der 34-Jährige in dieser Saison bislang nur ein einziges Mal auf dem Feld gestanden – bei der Pokalblamage gegen den 1. FC Saarbrücken. Müllers Vertrag läuft noch bis zum kommenden Sommer. Erst in dieser Woche hatte er sich in der "Sport-Bild" zu seiner Zukunft geäußert. "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen", sagte er, um dann auch gleich einzuschränken: "So ist zumindest mein Plan." Der Plan der Bayern scheint in dieser Causa nicht ganz so eindeutig zu sein. Zwar lobten Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund den Offensivallrounder unisono als "spielende Legende" des Vereins.

Es muss für alle Seiten passen Christoph Freund, Sportdirektor FC Bayern

Freund aber deutete an, dass auch eine Ikone wie Müller, dessen Beziehung zum FC Bayern "eine ganz besondere Geschichte" sei, nicht allein über eine Vertragsverlängerung entscheiden könne. "Es muss für alle Seiten passen", sagte der Österreicher bei "DAZN" und kündigte an: "Es wird Gespräche geben in den nächsten Wochen." Für Müller dürfte es jedoch nur dann passen, wenn er eine realistische Perspektive hat, wieder regelmäßiger zum Einsatz zu kommen. "Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen", betonte er. Das aber müsse nicht unbedingt in München sein, heißt es. Er könne sich laut "Sport-Bild" vorstellen, ab kommender Saison noch einmal woanders zu spielen. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sei genauso eine Option wie ein Wechsel zu einem internationalen Topklub.

Anzeige

Einzelkritik zum Bayern-Sieg in Köln

Der FC Bayern hat sich nach der Länderspielpause erfolgreich gegen den 1. FC Köln in den Liga-Alltag zurückgemeldet. Beim 1:0-Sieg glänzten ein einstiger Bruder Leichtfuß und ein echter Fußball-Streber. Die ran-Noten zum Freitagsspiel in der Bundesliga. © Mika Volkmann Manuel Neuer

Hatte bis auf Spielaufbauaktionen wenig zu tun im ersten Durchgang. Dann beim Kopfball von Carstensen aber hellwach, verhindert so das 1:1. Muss nochmal eingreifen, indem er einen Konter in Neuer-Manier abläuft. ran-Note: 3 © Jan Huebner Konrad Laimer

In der ersten Halbzeit mit einigen richtig guten Balleroberungen, eine davon führt am Ende zum 1:0. Auch sonst mit gutem Stellungsspiel und immer wieder mit starken Ausflügen nach vorne. In der zweiten Halbzeit etwas weniger aktiv, aber dennoch gut. ran-Note: 2 © Chai v.d. Laage Dayot Upamecano

Herausragende Defensivleistung in Halbzeit eins. An die 90 Prozent gewonnene Zweikämpfe, fast 100 Prozent in Luftduellen, zudem mit den zweitmeisten Balleroberungen (6). Auch in Halbzeit zwei ein blitzsauberer Auftritt des einstigen Bruder Leichtfußes. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Kim Min-Jae

Strahlt noch immer keine absolute Sicherheit aus. Hat einen haarsträubenden Wackler gegen Selke im Kopfballduell (8.), bei dem er dem Köln-Stürmer den Ball vorlegt. Kurz nach der Pause lässt er einen gefährlichen Ball einfach durchlaufen. ran-Note: 4 © eu-images Noussair Mazraoui

Blasse Partie des Marokkaners. Das Zusammenspiel mit Sane funktioniert selten. Defensiv schläfrig bei Kölns einziger echter Ausgleichschance (31.), generell der wackeligste in der Viererkette und ohne Offensivdrang. ran-Note: 4 © Revierfoto Joshua Kimmich

Investiert viel, spielt einen Traumpass auf Sane, an dessen Ende das 2:0 stehen muss. Leistet sich aber auch 19 (!) Ballverluste, einige davon in pikanten Situationen. Kein Ruhmesblatt für jemanden, der sich als ballsicherer Sechser sieht. ran-Note: 4 © kolbert-press Leon Goretzka

Brutal stabil in der Defensivarbeit. Hat die meisten Balleroberungen bei den Bayern (7), hin und wieder auch mit einer guten Spielverlagerungen und Offensivaktionen. Ein nahezu fehlerloser und guter Auftritt. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Leroy Sane

Komplett schizophrener Auftritt. Hat viele gute Ansätze – auch defensiv. Wirkt sehr engagiert nach seinem Ausraster, bleibt aber maximal unglücklich in den Aktionen. Ist mehrfach frei durch, vergibt jedoch zwei Monster-Chancen leichtfertig. Baut nach der Pause weiter ab. ran-Note: 4 © Kolvenbach Eric Maxim Choupo-Moting

Offensiv gut eingebunden, ist aber komplett ineffizient. Vertändelt früh eine gute Chance durch ein schlechtes Zuspiel, vergibt drei (!) Großchancen in Halbzeit eins, immerhin eine landet per Abpraller durch Kane im Tor. Defensiv verrichtet er gute Arbeit. ran-Note: 3 © Jan Huebner Kingsley Coman

Defensiv oft gefordert, steht dort aber seinen Mann (7/11 Zweikämpfen gewonnen). Starker Ball auf Kane, der über Umwege zum 1:0 führt, harmoniert gut mit Laimer auf rechts. Leidglich im eigenen Abschluss glücklos, trifft nochmal die Latte. Ein guter Auftritt. ran-Note: 2 © Eibner Harry Kane

Kane ist ein Streber, weil er irgendwie immer alles richtig. Lässt sich ab und an tief fallen und spielt dann ansatzlose Zauberpässe so wie mehrfach auf Sane und Choupo-Moting. Und wenn beide mehrfach kläglich vergeben, dann macht’s der Chef halt wieder selbst. ran-Note: 2 © Chai v.d. Laage