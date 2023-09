Anzeige Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach spricht im exklusiven Interview mit ran über das bevorstehende Spiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr, im Liveticker auf ran.de), über die bisherige Erfolgsserie gegen den Rekordmeister, über Harry Kane, über den schwierigen Saisonstart seiner Mannschaft und über das richtige Schlafverhalten. Das Interview führte Oliver Jensen ran: Herr Neuhaus, Borussia Mönchengladbach hat keines der letzten fünf Bundesligaspiele gegen den FC Bayern München verloren und drei davon gewonnen. Ist der FC Bayern Ihr Lieblingsgegner? Florian Neuhaus: Das klingt ein bisschen verrückt, weil Bayern natürlich sehr viel Qualität hat. In der Vergangenheit haben wir gegen Bayern einige Male gut ausgesehen. Ich habe selber keine richtige Erklärung dafür. Aber natürlich wollen wir das am Samstag fortsetzen und die Bayern ärgern. ran: Eine typische Erklärung wäre, dass man gegen den FC Bayern mehr motiviert ist als gegen andere Gegner… Neuhaus: Das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass uns in der Vergangenheit die Spielweise von Bayern oft entgegengekommen ist und wir auch das nötige Spielglück hatten. Das ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt am Samstag wieder so sein wird. Wir alle wissen um die Qualität von Bayern München. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Wir wollen ein besseres Spiel abliefern als zuletzt gegen Leverkusen.

ran: Sie sagten gerade, dass Ihnen die Spielweise von Bayern entgegenkommt. Spielen Sie darauf an, dass Sie den FC Bayern oft auskontern konnten? Neuhaus: Gegen Bayern muss man, wenn man den Ball nicht hat, sehr viel leiden, sehr viel aushalten, kompakt stehen, kompakt verteidigen, schnell umschalten und die wenigen Chancen nutzen. Das ist uns gegen Bayern einige Male gelungen. Wir hatten in den Spielen nicht viele Torchancen, haben diese aber sehr effizient genutzt. Das nehmen wir uns auch jetzt vor. ran: An welches Spiel gegen den FC Bayern München denken Sie besonders gerne zurück? Neuhaus: Direkt an mein erstes Spiel im Jahre 2018 in München, damals noch unter Trainer Dieter Hecking. Wir hatten zur damaligen Zeit eine gute Phase, sind nach München gefahren und haben dort 3:0 gewonnen. Auch in dem Spiel waren wir brutal effizient. Bayern hatte damals eine sehr starke Mannschaft mit Thiago, Robben oder Ribery. Später gab es auch noch das 5:0 im DFB-Pokal. Aber mein erstes Spiel in München war für mich noch besonderer. ran: Sie haben allerdings auch schon schlechte Spiele gegen Bayern erlebt. Am 32. Spieltag der Saison 2020/2021 verloren Sie mit 0:6. Damals kassierten Sie bereits in der 2. Minute das erste Gegentor. Ist es besonders schwierig gegen Bayern, wenn man nicht gut ins Spiel findet? Neuhaus: Ja, genau. Dann hat Bayern einfach die Qualität, uns zu erdrücken, sodass man hinten gar nicht mehr richtig herauskommt. Es ist einfach wichtig, dass man gegen Bayern nicht nur effizient ist, sondern auch selber möglichst lange Ballbesitzphasen hat. Ansonsten kommt von Bayern eine Welle nach der anderen und es wird richtig schwer.

ran: Wer war für Sie der unangenehmste Gegenspieler des FC Bayern? Neuhaus: Ich würde Thiago sagen. Meiner Meinung nach wurde er immer ein bisschen unterschätzt. Es war zwar bekannt, dass er technisch unglaublich gut ist. Aber er war auch gegen den Ball wahnsinnig giftig und aktiv. Er war einer der stärksten Gegenspieler meiner Karriere. ran: Welchen Eindruck haben Sie momentan vom FC Bayern mit dem Star-Neuzugang Harry Kane? Haben Sie die bisherigen Spiele gesehen? Neuhaus: Ja, ich habe mir die Spiele angeguckt. Das Spiel verändert sich natürlich ein bisschen, wenn sie jetzt wieder eine klare Neun und somit ihren Zielspieler vorne haben. Wobei sich Harry Kane natürlich auch manchmal fallen lässt. Aber das Spiel des FC Bayern geht dadurch wieder in eine ähnliche Richtung wie in früheren Zeiten: eine klare Neun, schnelle sowie dribbelstarke Flügelspieler und viel Präsenz in der Box. Ich bin mir sicher, dass Kane dem FC Bayern sehr guttun wird.

ran: Ihre Mannschaft erlebte im Sommer einen Umbruch und steckt somit im Findungsprozess. Ist es suboptimal, gleich zum Anfang der Saison auf Top-Gegner wie Leverkusen, Bayern und bald auch RB Leipzig zu treffen? Neuhaus: Ich will den Spielplan nicht als Ausrede nutzen, weil man letztendlich gegen jeden Gegner spielen muss. Wir wissen, dass das sehr starke Mannschaften sind. Aber wir sind selbstbewusst und wollen gegen jeden Gegner unangenehm spielen. Und: Letzte Saison hatten wir mit sieben Punkten aus den ersten drei Saisonspielen einen optimalen Start, doch die Saison lief trotzdem nicht so gut. Ein guter Saisonstart ist keine Garantie für eine erfolgreiche Saison – das gilt andersherum genauso. ran: Vor knapp zwei Jahren gab es Meldungen in den Medien, dass Ihr Wechsel zum FC Bayern praktisch fix ist. Sie haben dies damals dementiert. Schlussendlich entpuppten sich die damaligen Gerüchte auch als falsch. Waren Sie von diesen Meldungen überrascht? Neuhaus: Das hat mich damals eigentlich gar nicht so betroffen. Ich wusste ja, wie die Situation war und dass das nicht stimmt. Aber ich wurde vielfach darauf angesprochen. Daher habe ich das richtiggestellt. Leider ist es im Fußball so, dass es viele Falschmeldungen gibt.

Neuhaus bezeichnet Ex-Bayern-Star Thiago als den unangenehmsten Gegenspieler © Laci Perenyi

ran: Sie kommen aus der Umgebung bei München und wurden beim TSV 1860 München ausgebildet. Gab es damals Überlegungen, in die Jugend des FC Bayern zu wechseln? Neuhaus: Nein. Als ich zehn Jahre alt war, bekam ich von 1860 München den ersten Anruf. Ich ging dort zum Probetraining und fühlte mich wohl – daher hatte sich die Frage nach einem Vereinswechsel nie gestellt. Wenn man sich meine Karriere anschaut, sieht man ja auch, dass ich gerne lange bei einem Verein bleibe. Ich war zehn Jahre in der Jugend bei 1860 und habe mich immer wohlgefühlt. Genauso ist es nun auch in Gladbach, sodass ich bereits in meine sechste Saison hier gehe. Für mich ist es ein wichtiger Faktor, dass ich mich wohlfühle. Dann bringe ich auch die besten Leistungen. ran: Wenn wir gerade über den Jugendfußball sprechen: Welche Entbehrungen muss man als talentierter Fußballspieler in Kauf nehmen, um vielleicht eines Tages Bundesligaprofi zu werden? Neuhaus: Um ehrlich zu sein, hatte ich nie das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen. Fußball hat mir einfach immer am meisten Spaß gemacht. Wenn ich an meinen früheren Tagesablauf denke: Das Schlimmste war es, morgens in die Schule zu gehen (lacht). Ich war froh, wenn die Schule vorbei war und ich mit meinen Freunden auf den Bolzplatz konnte, ehe ich danach noch zum Training bei 1860 fuhr. Fußball war für mich immer Thema Nummer 1. Selbst wenn ich nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum gewesen wäre, hätte ich bis spät abends Fußball gespielt – wenn auch nur mit meinen Freunden auf dem Bolzplatz. ran: Das heißt also, dass man neben Schule und Fußball für andere Dinge wie Playstation oder Partys kaum Zeit hat, wenn man es als Fußballspieler weit bringen möchte? Neuhaus: Ja. Jeder muss für sich selber entscheiden, wo die eigenen Prioritäten liegen. Manchmal rutschte dadurch auch die Schule ein bisschen in den Hintergrund. Darüber waren meine Eltern nicht glücklich, aber ich bin als durchschnittlicher Schüler soweit durchgekommen. Klar, ich hätte in der Schule besser sein können. Aber für mich lag der Fokus auf dem Fußball. Auch später: Als ich 15 oder 16 Jahre alt war und meine Freunde auf die ersten Partys gingen, hat mich das gar nicht interessiert. Ich bin lieber zu Hause geblieben und habe mich am nächsten Tag auf das Spiel gefreut. Das hat mich total erfüllt.

ran: Wie professionell müssen Sie heute als Fußballprofi leben? Welche Rolle spielen zum Beispiel Ernährung und Schlaf? Neuhaus: Man muss schlussendlich das tun, was einem guttut. Für mich ist der Schlaf und die Regeneration zum Beispiel sehr wichtig. Ich versuche daher, jede Nacht zehn Stunden zu schlafen. Außerdem lege ich mich nach einem Training noch einmal hin, um einen Mittagsschlaf von ein bis zwei Stunden zu machen. Das tut mir gut. Und es ist auch ein Luxus, sich das gönnen zu können. ran: Und wie ist es mit der Ernährung? Neuhaus: Der Verein bietet in der Hinsicht ein riesiges Angebot, wir haben zum Beispiel eine Ernährungsberaterin. Außerdem bekommen wir im Verein Frühstück, Mittagessen und können auch für abends etwas mitnehmen. ran: Dürfen Sie zwischendurch auch mal sündigen? Neuhaus: Ja, das geht. Direkt nach einem Spiel kann man die Speicher auffüllen, mit was man möchte. Dann ist es auch okay, wenn man zum Beispiel Schnitzel mit Pommes oder Pizza isst. Und im Sommer gönne ich mir auch ab und zu mal ein Eis.