Im Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und Stuttgart fliegt VfB-Profi Karazor ungerechtfertigt vom Platz. Sein Gegenspieler Maxi Arnold meldet sich nun zu Wort.

Es war eine der Aufregerszenen am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Atakan Karazor vom VfB Stuttgart flog mit Gelb-Rot vom Platz, obwohl sein Wolfsburger Gegenspieler Maximilian Arnold eigentlich ihn in dem betreffenden Zweikampf getroffen hatte. In der Folge sah sich Arnold in den sozialen Netzwerken mit unzähligen unschönen Nachrichten konfrontiert. So wünschten ihm User beispielsweise einen baldigen Kreuzbandriss.

Nun hat sich der 30-Jährige bei "LinkedIn" zu der Angelegenheit geäußert. "Mir ist es wichtig, dazu Stellung zu beziehen, weil sich sehr viele Menschen dazu geäußert haben und ich auch einige sehr unschöne Nachrichten erhalten habe. Ich weiß, Fußball bedeutet Emotionen und das ist auch gut so, dafür lieben wir ihn auch. Aber ich hoffe, dass meine Kinder in Zukunft nicht solche Kommentare über ihren Papa im Netz lesen müssen", so Arnold.

"Fußball lebt von intensiven Zweikämpfen und ich bin jemand, der immer alles gibt. Die Szene im Spiel gegen Stuttgart hat im Nachhinein für einige Diskussionen gesorgt. Am Samstag spürte ich in dem Moment einen Schmerz am Knöchel."

Und weiter: "Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass es Situationen gibt, die man als Spieler in dem Moment vielleicht anders wahrnimmt als es für Außenstehende der Fall ist. Ich hatte am Platz nicht die Möglichkeit, mir die Szene nochmal anzuschauen."