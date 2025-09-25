Bundesliga live in sat.1, auf joyn und im stream auf ran.de
Keeper vom FC Bayern München mit verrückter Odyssee: Dreieinhalb Jahre, fünf Klubs, kein Einsatz für den FCB
- Veröffentlicht: 25.09.2025
- 23:15 Uhr
- Justin Kraft
Torwart Shaoziyang Liu kam im Winter 2022 zum FC Bayern. Seitdem absolvierte er kein Spiel für den FCB, wechselte aber zu fünf Klubs im Ausland.
Im Winter der Saison 2021/22 verkündete der FC Bayern München den Transfer von Liu Shaoziyang vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns. Eine Million Euro soll der FCB damals für den Torhüter bezahlt haben. Es folgte eine verrückte Odyssee, die auch im Jahr 2025 noch kein Ende zu nehmen scheint.
Liu wurde nun vom Rekordmeister an Partnerklub Los Angeles FC verliehen. In dreieinhalb Jahren machte er kein Spiel für die Münchner, wechselt jetzt aber zu seinem bereits fünften Klub in der kurzen Zeitspanne.
Schon vor seinem Wechsel nach München war er einige Zeit als Gastspieler am Campus unterwegs. Dort habe er "sich ausgesprochen gut entwickelt", wurde Jochen Sauer, Leiter des Campus, damals zitiert: "Wir sehen in ihm weiteres Potential."
Liu war damals 18. Doch statt sich am Campus weiterzuentwickeln, wurde er zunächst nach Österreich verliehen – zur Austria Klagenfurt. In der dortigen Bundesliga kam er jedoch nicht zum Einsatz, sondern nur für die Amateure in der Kärntner Liga.
Das Wichtigste in Kürze
Die Münchner entschlossen sich dazu, die Leihe im Februar 2023 frühzeitig zu beenden. Es folgte eine weitere Leihe an den Zweitligisten Grazer AK. Auch dort schaffte er es aber nie in den Spieltagskader, spielte nur fünfmal für die Amateure in der sechsthöchsten Spielklasse.
Zur Saison 2023/24 versuchten es die Bayern mit einer dritten Leihe. Wieder ging es nach Österreich und zwar zum SV Ried – ebenfalls Zweitligist. Abermals kam er für die Profis nie zum Einsatz, stand auch nicht im Spieltagskader. In der Regionalliga spielte er 13-mal für die Amateure des Klubs.
Shaoziyang Liu: Überraschende Rückkehr zum FC Bayern - aber nur für kurze Zeit
Im Juli 2024 folgte dann eine scheinbar endgültige Trennung. Liu wechselte fest zum SV Horn – wieder zweite Liga in Österreich. Im November 2024 gelang ihm diesmal das Debüt im Profibereich, als er am zwölften Spieltag gegen den SV Lafnitz in der Startelf stand. Es folgten noch 13 weitere Zweitligaeinsätze.
Horn stieg allerdings ab und Liu verließ die Österreicher – um abermals beim FC Bayern anzuheuern. Nun folgt mit dem Transfer in die USA der fünfte Klub abseits der Münchner in etwas mehr als dreieinhalb Jahren für den mittlerweile 21-Jährigen.
Dort ist er für die Reserve in der MLS Next Pro vorgesehen. Seit 2023 haben die beiden Vereine eine Partnerschaft.