Torwart Shaoziyang Liu kam im Winter 2022 zum FC Bayern. Seitdem absolvierte er kein Spiel für den FCB, wechselte aber zu fünf Klubs im Ausland.

Von Justin Kraft

Im Winter der Saison 2021/22 verkündete der FC Bayern München den Transfer von Liu Shaoziyang vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns. Eine Million Euro soll der FCB damals für den Torhüter bezahlt haben. Es folgte eine verrückte Odyssee, die auch im Jahr 2025 noch kein Ende zu nehmen scheint.

Liu wurde nun vom Rekordmeister an Partnerklub Los Angeles FC verliehen. In dreieinhalb Jahren machte er kein Spiel für die Münchner, wechselt jetzt aber zu seinem bereits fünften Klub in der kurzen Zeitspanne.

Schon vor seinem Wechsel nach München war er einige Zeit als Gastspieler am Campus unterwegs. Dort habe er "sich ausgesprochen gut entwickelt", wurde Jochen Sauer, Leiter des Campus, damals zitiert: "Wir sehen in ihm weiteres Potential."

Liu war damals 18. Doch statt sich am Campus weiterzuentwickeln, wurde er zunächst nach Österreich verliehen – zur Austria Klagenfurt. In der dortigen Bundesliga kam er jedoch nicht zum Einsatz, sondern nur für die Amateure in der Kärntner Liga.