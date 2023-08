Kuss-Skandal: Freiburger Fans kritisieren Rubiales und Rummenigge

Am Samstag wurde der Verbandsboss dann aber vom Weltverband FIFA bis auf Weiteres gesperrt, er darf keinen Kontakt mehr zu Hermoso aufnehmen.

Weltweit regte sich Widerstand gegen diesen Übergriff, die spanischen Nationalspielerinnen kündigten einen Streik an. Rubiales weigerte sich jedoch, zurückzutreten.

Im Fanblock der Freiburger war ein Plakat zu sehen, auf dem "Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt. Frauen gewinnen WM - toxische Männlichkeit in aller Munde" geschrieben stand.

Die Fans des SC Freiburg haben beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen (1:0) klare Kante im Kuss-Skandal um den spanischen Verbandsboss Luis Rubiales gezeigt.

Was Rubiales im emotionalen Ausnahmezustand nach dem Titelgewinn gemacht habe, sei "Sorry, mit Verlaub – absolut okay", sagte Rummenigge.

Die Freiburger Fans reagierten direkt auf diese Aussage. "Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge - Sorry, mit Verlaub - Absolut okay", stand auf einem zweiten Plakat im Fan-Block geschrieben.