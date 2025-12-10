BVB vs. FK Bodö/Glimt: Zwei Totalausfälle kommen von der Bank - Dortmund-Noten zur Champions League

Borussia Dortmund kommt in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 hinaus. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis. Lange sah es so aus, als hätte Borussia Dortmund im Champions-League-Heimspiel gegen FK Bodö/Glimt alles im Griff. Doch zwei Führungen reichen nicht, um den nächsten Sieg einzufahren. Highlights der Champions League: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Stattdessen müssen die Schwarz-Gelben nach dem 2:2 (1:1) mit nur einem Punkt leben. Ein Grund dafür ist auch, dass die Wechsel in der zweiten Halbzeit verpuffen. ran zeigt die Noten der BVB-Stars.

Gregor Kobel Gute Parade gegen Hogh (11.), chancenlos beim 1:1-Ausgleich. Zwischendrin immer mal wieder gefordert, ohne aber an seine Grenzen gehen zu müssen. Auch das zweite Gegentor ist aus Torwartsicht nicht zu verhindern. Verhindert dafür aber ein mögliches Eigentor von Svensson mit einer Klasse-Parade. ran-Note: 2

Yan Couto Leitet mit seinem Pressingverhalten einen guten Angriff des BVB ein (6.), verhindert einen gefährlichen Konter (15.). Vor allem offensiv hat er immer wieder gute Ideen. In der 55. Minute dribbelt er fast die gesamte gegnerische Mannschaft aus, verpasst aber den Abschluss. ran-Note: 2

Waldemar Anton Sieht bei der ersten guten Chance der Gäste nicht gut aus (7.). Fällt darüber hinaus weder positiv noch negativ auf, muss aber nach etwas mehr als 30 Minuten schon vom Platz, weil er sich im Zweikampf verletzt hat. Unglücklicher Abend. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Im Aufbau wieder der wichtigste Spieler des BVB. Bereitet aus dem Halbfeld den Bellingham-Kopfball in der 23. Minute vor. Wichtiger Zweikampf nach einem langen Ball, weil sonst der Querpass auf einen freistehenden Stürmer möglich gewesen wäre (41.). Kurz darauf schläft er dann aber, als Aleesami in seinem Rücken zum Kopfball sprintet, der das 1:1 bringt (42.). Im zweiten Durchgang ähnlich wechselhaft. Anfällig bei Standards, stark im Spielaufbau. Guter Ballgewinn kurz vor Schluss, der beinahe zur erneuten Führung führt. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Beginnt unauffällig auf der linken Seite, muss nach der Anton-Verletzung nach innen. Gewinnt nahezu jeden Zweikampf und macht insgesamt ein gutes Spiel. ran-Note: 2

Julian Brandt Hat die erste Chance des Spiels, als er seinen Kopfball übers Tor setzt (5.). Kurz zuvor spielt er einen guten Steckpass auf Beier, der den Ball aber vertändelt. Macht das wichtige 1:0 (18.). Auch im zweiten Durchgang ist es wieder Brandt, der das Toreschießen eröffnet. Staubt ab, nachdem Beier noch per Kopf scheitert (51.). Hat anschließend aber keine nennenswerten Aktionen mehr und auch gegen den Ball Probleme damit, die Intensität zu halten. ran-Note: 2

Jobe Bellingham Ist immer wieder unsicher, leitet auch Gegenangriffe ein. Dafür ein guter Kopfball in der 23. Minute, der knapp neben das Tor geht. Wirkt in seinen Aktionen meist überhastet und ungenau. ran-Note: 4

Maximilian Beier Tut sich wieder schwer damit, sauber in seinen Aktionen zu bleiben. Einen guten Brandt-Pass in den Lauf kann er nicht verwerten (4.), einen sehr freien Kopfball setzt er neben das Tor (20.). Guter Ballgewinn, aber schwacher Abschluss (40.). Scheitert auch kurz nach der Pause am Torwart, wird damit aber indirekt zum Vorbereiter, weil Brandt den Abstauber verwandelt. Nach etwas mehr als einer Stunde ist Schluss. ran-Note: 3

Fabio Silva Hat einen großen Anteil an dem Ballgewinn vor dem 1:0, weil er durchläuft und so den Druck aufbaut (18.). Bereitet kurz darauf die Riesenchance von Beier zum 2:0 vor (20.). Hat auch Aktionen, die nicht so sauber sind, probiert aber viel und ist ein großer Aktivposten. Mit etwas mehr Präzision wäre für ihn noch mehr als "nur" der Assist möglich gewesen. ran-Note: 3

Die Einwechselspieler des BVB Daniel Svensson (ab der 33. für Anton): Kommt wegen der Verletzung von Anton früh rein und rückt auf die linke Seite. Bensebaini verteidigt fortan zentral. Bringt sofort Dynamik ins Offensivspiel. Im zweiten Durchgang allerdings nicht mehr ganz so auffällig und auch zunehmend mit leichten Schwierigkeiten im Defensivbereich. Erzielt kurz vor Schluss fast noch ein Eigentor. ran-Note: 3 Serhou Guirassy (ab der 67. für Silva): Hat so gut wie keine Anbindung ans Spiel und so auch keine wirklichen Aktionen. Wenn er doch mal am Ball ist, kommt wenig dabei herum. ran-Note: 5 Karim Adeyemi (ab der 67. für Beier): Nur marginal mehr Ballaktionen als Guirassy. Seine Einwechslung verpufft ähnlich. Krönt seine schwache Leistung mit einer späten Gelben Karte. ran-Note: 5 Emre Can (ab der 77. für Anselmino): Ohne Bewertung. Julian Ryerson (ab der 77. für Couto): Ohne Bewertung.