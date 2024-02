"Null Prozent Elfmeter, null", sagte Hummels bei "Prime Video". Nico Schlotterbeck ergänzte: "Er trifft den Ball. Er rutscht ihm nicht über den Schlappen, er rutscht ihm rein. Für mich ist das keiner, aber ich bin Verteidiger. Nichts gegen den Schiri, er hat so entschieden." Der Nationalspieler versprach: "Zuhause sind wir nicht zu schlagen!"

Mats Hummels schüttelte den Kopf und schimpfte völlig frustriert vor sich hin. Eine heftig umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung hat Borussia Dortmund in der Champions League um eine glänzende Ausgangsposition gebracht.

BVB: Leistungsträger fällt kurz vor Beginn aus

Donyell Malen, beim niederländischen Tabellenführer ausgebildet, hatte den BVB in Führung gebracht (24.). Am 13. März können sich die Dortmunder mit einem Sieg im Rückspiel mehr als zehn Millionen Euro Prämie und die lukrative Teilnahme an der Klub-WM sichern.

Die rund 2000 BVB-Fans hatten sich auf dem Marktplatz warmgefeiert, im Schatten der Statue von Frits Philips - alles in Eindhoven wird vom mächtigen Elektronik-Konzern dominiert, PSV ist ein Werksverein. Dessen Fans empfingen den Dortmunder Bus mit einem Augenzwinkern: "Schade, Deutschland, alles ist vorbei", sangen sie.

Edin Terzic sah das selbstverständlich ganz anders. Schon im Pressekonferenzsaal "Ronaldo" hatte der Trainer ein kompaktes Auftreten gefordert, im Interview vor dem Anpfiff sprach er davon, eine feurige Anfangsphase des Gegners "auszuhalten" und dann im Verbund die gefürchteten PSV-Kombinationen zu stören.

Dies gelang zunächst, obwohl dem BVB in der Defensive Stützen weggebrochen waren. Hummels sprang für den erkrankten Niklas Süle ein und wurde wie Marco Reus mit seinem 85. Europapokalspiel für Dortmund Rekordhalter, Torhüter Gregor Kobel meldete sich kurzfristig mit muskulären Problemen ab. Alexander Meyer ersetzte ihn ordentlich.