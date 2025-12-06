- Anzeige -
- Anzeige -
6. Spieltag in der Champions League

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 08:30 Uhr
  • ran.de

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München die Gäste von Sporting Lissabon in der Allianz-Arena. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Den FC Bayern München erwartet in der Champions League die nächste schwere Herausforderung. Mit Sporting Lissabon trifft der deutsche Rekordmeister am 6. Spieltag zum dritten Mal hintereinander auf ein Top-8 Team.

Nachdem sich die Münchner noch eindrucksvoll bei Paris St. Germain in Unterzahl durchsetzten, gab es am vorigen Spieltag beim FC Arsenal die wettbewerbsübergreifend erste Niederlage der Saison.

Einen Erfolg gab es in der Champions League trotzdem für den FC Bayern. Der Einspruch gegen die Drei-Spiele-Sperre gegen Luis Diaz war erfolgreich. Damit darf der Kolumbianer nach dem Spiel gegen Lissabon wieder mitwirken.

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

Die Portugiesen gewannen bisher dreimal, spielten einmal unentschieden und mussten sich nur am zweiten Spieltag der SSC Neapel geschlagen geben. Aktuell steht Sporting damit auf dem achten Platz und wäre direkt im Achtelfinale.

- Anzeige -

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon
  • Wettbewerb: Champions League; 6. Spieltag
  • Datum: 9. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragungsort: Allianz-Arena (München)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern empfängt Sporting Lissabon: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

- Anzeige -

Champions League heute live: Wo kann ich Bayern München gegen Sporting Lissabon im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

FC Bayern München empfängt Lissabon: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Champions League heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Sporting Lissabon

  • Begegnung: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon
  • Datum und Uhrzeit: 9. Dezember 2025; 18:45 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Rui Borges (Sporting Lissabon)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht. Und: Vincent Kompany vor Goretzka-Dilemma. Außerdem: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

- Anzeige -

Champions League: Der aktuelle Spieltag

- Anzeige -
Champions League
09.12.2025
16:30
FK Kairat
FK Kairat
FK Kairat
-:-
Olympiakos Piraeus
Olympiakos
Olympiakos Piraeus
09.12.2025
18:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
Sporting CP
Sporting CP
Sporting CP
09.12.2025
21:00
FC Barcelona
Barcelona
FC Barcelona
-:-
Eintracht Frankfurt
E. Frankfurt
Eintracht Frankfurt
09.12.2025
21:00
Atalanta
Atalanta
Atalanta
-:-
Chelsea FC
Chelsea
Chelsea FC
09.12.2025
21:00
Inter Mailand
Inter
Inter Mailand
-:-
Liverpool FC
Liverpool
Liverpool FC
09.12.2025
21:00
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
-:-
Atlético Madrid
Atlético
Atlético Madrid
09.12.2025
21:00
Union Saint-Gilloise
St. Gilloise
Union Saint-Gilloise
-:-
Olympique Marseille
Marseille
Olympique Marseille
09.12.2025
21:00
Tottenham Hotspur
Tottenham
Tottenham Hotspur
-:-
Slavia Praha
Slavia Praha
Slavia Praha
09.12.2025
21:00
AS Monaco
AS Monaco
AS Monaco
-:-
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
10.12.2025
18:45
Villarreal CF
Villarreal
Villarreal CF
-:-
FC Kopenhagen
Kopenhagen
FC Kopenhagen
10.12.2025
18:45
Qarabağ FK
Qarabağ FK
Qarabağ FK
-:-
Ajax Amsterdam
Ajax
Ajax Amsterdam
10.12.2025
21:00
Borussia Dortmund
Dortmund
Borussia Dortmund
-:-
FK Bodø/Glimt
Bodø/Glimt
FK Bodø/Glimt
10.12.2025
21:00
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
Newcastle United
Newcastle
Newcastle United
10.12.2025
21:00
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
-:-
Manchester City
Man City
Manchester City
10.12.2025
21:00
Athletic Club
Athletic
Athletic Club
-:-
Paris Saint-Germain
Paris SG
Paris Saint-Germain
10.12.2025
21:00
FC Brügge
FC Brügge
FC Brügge
-:-
Arsenal FC
Arsenal
Arsenal FC
10.12.2025
21:00
SL Benfica
SL Benfica
SL Benfica
-:-
SSC Neapel
SSC Neapel
SSC Neapel
10.12.2025
21:00
Juventus Turin
Juventus
Juventus Turin
-:-
Pafos FC
Pafos FC
Pafos FC
Mehr News und Videos
Liverpool, England, 26th November 2025. Arne Slot, Manager of Liverpool and Mohamed Salah of Liverpool shake hands after the Liverpool vs PSV Eindhoven UEFA Champions League match at Anfield, Liver...
News

Salah nie mehr für Liverpool? "Gibt immer eine Möglichkeit"

  • 09.12.2025
  • 09:11 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 09.12.2025
  • 08:38 Uhr
26.11.2025, xjhx, Fussball UEFA Champions League, Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo v.l. Teamfoto Eintracht Stadionansicht Innenraum, Rasen Frankfurt am Main *** 26 11 2025, xjhx, Football UEF...
News

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 09.12.2025
  • 08:29 Uhr
Dortmund, Deutschland 25. November 2025: Champions League - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Im Bild: Mannschaftsfoto der Startelf von Borussia Dortmund Signal Iduna Park Nordrhein W...
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker

  • 09.12.2025
  • 08:28 Uhr
Angeschlagen: Serge Gnabry
News

Gnabry: "Es ist alles gut von beiden Seiten"

  • 09.12.2025
  • 05:35 Uhr
Kane und Balakov
News

Balakov exklusiv: "Harry Kane ist wie guter Wein"

  • 08.12.2025
  • 21:34 Uhr
Eintracht-Trainer Toppmöller in Barcelona
News

2022 als Motivation? Toppmöller: "Das ist Geschichte"

  • 08.12.2025
  • 19:59 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 08.12.2025
  • 16:30 Uhr
Hansi Flick hofft auf einen Sieg
News

Frankfurt-Duell für Flick "etwas Besonderes"

  • 08.12.2025
  • 13:44 Uhr
Mohamed Salah im Training am Montag
News

Mo Salah sorgt für Chaos – und lacht im Liverpool-Training

  • 08.12.2025
  • 13:24 Uhr