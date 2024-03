DFB-Debütant Mittelstädt über seine Chancen auf die EM und die besondere Rolle von Thomas Müller

ran: Herr Mittelstädt, Bei Ihrer Anreise hier zur Nationalmannschaft haben Sie von einem Traum gesprochen, der in Erfüllung gegangen ist. Wie oft haben Sie sich in den vergangenen Tagen schon verwundert die Augen gerieben?

ran: Ihre Reise zur Nationalmannschaft war unvorhersehbarerer, verschlungener als bei manch anderen Spielern. Haben Sie zwischendurch mal daran gezweifelt, dass Sie es schaffen?

Mittelstädt: Nicht direkt, aber ich war immer realistisch. Wir müssen uns ja nichts vormachen: Letztes Jahr sah es nicht unbedingt danach aus, als würde ich ein halbes Jahr später für die Nationalmannschaft nominiert werden. Trotzdem habe ich auch in schwierigen Zeiten immer an meine Fähigkeiten und mein Potential geglaubt und bin deswegen auch zum VfB Stuttgart gewechselt. Es ist ja klar, dass auch die persönliche Leistung anders bewertet wird, wenn man bei einem Absteiger spielt. An mir gezweifelt habe ich trotzdem nie.

ran: Wie sehr schauen Sie noch auf die Hertha, immerhin haben Sie über zehn Jahre für den Verein aus Ihrer Heimatstadt gespielt?

Mittelstädt: Als Berliner Junge sehe ich mir jedes Spiel an, wenn es zeitlich möglich ist. Torhüter Tjark Ernst ist ein sehr guter Freund von mir, wir sind so gut wie täglich in Kontakt. Der ist auch nach meinem Wechsel zum VfB nicht abgerissen.

ran: Gab es einen Moment nach dem Wechsel zum VfB, an dem Sie gemerkt haben: Jetzt bin ich auf einem höheren Niveau angekommen, jetzt kann ich es auch in die Nationalmannschaft schaffen?

Mittelstädt: Die letzten Jahre in Berlin waren nicht einfach. Es war sehr turbulent und wild, mit vielen Trainerwechseln und Unruhe. Da ist es für keinen Spieler der Welt einfach, seine beste Leistung auf den Platz zu bringen. Fußball ist zu einem großen Teil Kopfsache und wenn man in einer Mannschaft spielt, in der nicht einhundertprozentig auf dich gebaut wird, ist es eben schwierig. In Stuttgart bekomme ich volles Vertrauen und Rückendeckung. Ich hatte gleich in den ersten Spielen, die ich von Beginn an machen konnte, ein gutes Gefühl. Im Laufe der Saison hat sich das immer weiter intensiviert. Ich habe mit Chris Führich beim VfB einen Spieler vor mir, mit dem ich sehr gut harmoniere. Hoffentlich können wir das auch hier bei der Nationalmannschaft zeigen.