Anzeige

Beim Länderspiel gegen Frankreich kehrt Toni Kroos nach exakt 998 Tagen in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Es ist ein Comeback mit weitreichenden Folgen.

Von DFB-Team berichtet Tobias Hlusiak

Der 29. Juni 2021 war kein berauschender Tag für den deutschen Fußball.

Im Achelfinale der paneuropäischen EM zog Deutschland in Wembley gegen England den Kürzeren. 0:2 hieß es am Ende.

Und so wie die DFB-Auswahl an diesem Tag ihr Turnier beendete, zog auch Toni Kroos wenig später einen Schlussstrich unter seine Karriere in der Nationalmannschaft. Nach 106 Spielen sollte Schluss sein.

Etwas weniger als drei Jahre später ist der Weltmeister von 2014 zurück. Weil er gebraucht wird. Und weil der Bundestrainer ihn überzeugt hat. Kroos ist für Nagelsmann ein Fixpunkt im EM-Plan.