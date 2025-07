Mit Paris Saint-Germain wartet im Halbfinale der Klub-WM ein harter Brocken auf Real Madrid. Auch für Antonio Rüdiger wird das Spiel wichtig. Der Abwehrhüne muss um seinen Platz in der Verteidigung der Madrilenen kämpfen. Von Keenan Schieck Bei der FIFA Klub-WM kann Xabi Alonso auf Antonio Rüdiger setzen. Nach seiner zweimonatigen Verletzungspause wegen eines Außenmeniskuseinrisses ist der Innenverteidiger rechtzeitig zurück auf dem Rasen. Nun erwartet Real Madrid im Halbfinale ein Mega-Duell gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (Mittwoch, ab 20:15 Uhr live auf Joyn, ProSieben und ran.de). Das Halbfinale der FIFA Klub-WM 2025: PSG vs. Real Madrid live im kostenlosen Stream auf Joyn Nicht nur für die Königlichen wird das Duell mit der derzeit besten Mannschaft der Welt zur Herausforderung - auch für Rüdiger ist das Spiel wegweisend. Im Aufeinandertreffen mit den besten Spielern Europas kann der Abwehrhüne seinen Platz in der Startelf zementieren. Dafür benötigt es jedoch eine absolute Top-Leistung, sonst könnte der Besuch in New Jersey zum Albtraum werden.

FIFA Klub-WM: Rüdiger noch nicht fehlerlos Für Rüdiger verlief die Vorbereitung auf die Klub-WM in den USA nicht optimal. Während der deutsche Nationalspieler seine Verletzung auskurierte, konnten Sommer-Neuzugang Dean Huijsen und Eigengewächs Raul Asencio Eigenwerbung betreiben. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass die beiden Youngsters in den ersten beiden Spielen der Klub-WM die Real-Innenverteidigung bildeten. Rüdiger musste sich hinten anstellen, hatte dann aber das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Im zweiten Turnierspiel gegen CF Pachuca musste Asencio mit glatt Rot vom Platz. Bereits im nächsten Spiel fand sich Rüdiger in der ersten Elf wieder. Seitdem spielte er sich dort fest und sammelte sowohl gegen Juventus Turin als auch gegen Borussia Dortmund jeweils die vollen 90 Minuten. Sichtbar war dabei: Nach seiner Verletzung ist Rüdiger noch nicht wieder auf seinem Topniveau unterwegs. Das zeigen auch die Statistiken.

Laut dem Portal "fotmob" gewann Rüdiger lediglich 50 Prozent seiner Zweikämpfe - kein katastrophaler Wert, aber auch nicht der Standard des ehrgeizigen Defensivmonsters. In der vergangenen La-Liga-Saison kam er noch auf einen Wert von knapp über 60 Prozent. Gegen seinen Ex-Klub BVB hatte Rüdiger Torjäger Serhou Guirassy im Griff. Kurz vor Schluss zeigte er sich jedoch einmal unaufmerksam und wurde prompt bestraft. Eine Hereingabe der Borussia klärte er zu kurz - direkt in die Füße von Maximilian Beier. Der ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte kurzzeitig für Spannung. Ein unglücklicher Moment für den Berliner, der sich aber in nächster Zukunft keine Sorgen um seinen Platz in der ersten Elf machen muss.

Wen trifft es? Alonso vor Personal-Entscheidung Dabei kann sich Rüdiger auch und erneut bei einem Mitspieler bedanken: Huijsen kassierte in der Nachspielzeit gegen die Borussia für ein Foul im Strafraum an Guirassy die Rote Karte. Seinen Platz wird wohl Asencio einnehmen. Weitere Konkurrenz muss Rüdiger nicht fürchten, zumindest erst einmal. Mehr Schnitzer, wie die zu kurze Klärungsaktion gegen den BVB, kann sich der DFB-Nationalspieler wohl nicht leisten. Alonso wird ein Augenmerk auf ihn legen. Und im Hintergrund drängen sich weitere Stars auf. Neben Huijsen, der erst im Sommer für über 60 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt wechselte und künftig eine zentrale Rolle in der Abwehr einnehmen soll, steht auch Eder Militao vor einem Comeback. Der Brasilianer, der sich im November das Kreuzband riss, ist zurück im Teamtraining.

Während der WM wird er Rüdiger den Platz in der Startelf noch nicht streitig machen können. Mit Blick auf die neue Saison ist jedoch klar: Lässt Alonso weiter - wie im Viertelfinale gegen Dortmund - mit zwei Innenverteidigern spielen, muss der ehemalige Leverkusen-Trainer eine harte Entscheidung treffen. Und der unter Carlo Ancelotti gesetzte Rüdiger könnte sich auf der Bank wiederfinden.

Nun wartet mit Paris die wohl beste Offensive des Turniers auf die Blancos und Rüdiger. Der französische Hauptstadtklub erzielte in den fünf bisherigen Partien zwölf Tore - darunter vier gegen Real-Stadtrivale Atletico Madrid. Auch der FC Bayern München bekam die brutale Wucht und Effizienz zuletzt zu spüren. Rüdiger warnt: "PSG ist eine richtig, richtig unangenehme Mannschaft. Sie haben gezeigt, dass sie zu den besten Teams Europas gehören. Das wird ein schweres Spiel." Ein enormes Faustpfand des Leaders verriet Ancelotti im Januar 2024 am Rande einer Pressekonferenz: "Seine beste Eigenschaft ist, dass er pessimistisch ist." Was der Italiener damit meint? "Er denkt immer, dass etwas Schlimmes passieren kann, deshalb ist er immer konzentriert."

Konzentration, die ihm gegen den BVB in einer Szene abhanden ging. Gegen die Pressing-Maschinen von Luis Enrique wird Rüdiger diese Eigenschaft über die volle Spielzeit abrufen müssen. Seine Aufgabe liegt darin, der neu zusammengestellten Verteidigung die nötige Sicherheit zu verleihen und eine Führungsrolle zu übernehmen - vor allem für Asencio, der im bisherigen Turnierverlauf mehrfach unglücklich agierte.

