DFB-Team: "Wie ein Titelgewinn!" Niclas Füllkrug schwärmt von der Nationalmannschaft

Das bittere EM-Aus in diesem Sommer wurmt den 31-Jährigen umso mehr: "Du spürst von einem auf den anderen Moment, dass es einfach vorbei ist." Die Europameisterschaft in Deutschland sei dennoch "mit die beste Zeit" in seiner Karriere gewesen.

Da der aktuell aber mit seiner Teilnahme bei Promi Big Brother anderweitig beschäftigt ist, holte er sich Füllkrug in die Sendung. "Ein Länderspiel ist für mich wie ein Titelgewinn", fuhr der ehemalige BVB-Profi fort: "Ich weiß nicht, warum das bei mir so krass ist. Ich bin jedes Mal so unfassbar stolz, dieses Trikot mit der Nummer 9 tragen zu dürfen."

Niclas Füllkrug schwärmt vom DFB und von Werder Bremen

In der Nationalmannschaft habe er dieses Gefühl besonders "krass", doch auch bei Werder Bremen sei das so gewesen. Das mache ihn "süchtig". Die schönste Saison habe er 2021/22 im Aufstiegsjahr mit Werder Bremen erlebt: "Mit der Mannschaft, mit der wir aufgestiegen sind und die erste Liga dann absolviert haben - da war es, als hätte ich meine neun Krieger hinter mir, die für mich durch jeden Krieg gehen und das schon regeln würden."

Neun deshalb, "weil es neben mir noch Duckschi gab, von dessen intelligenter, zuarbeitender Spielweise ich wahnsinnig profitieren konnte", so Füllkrug in Bezug auf Marvin Ducksch weiter: "Deswegen habe ich es so geliebt, mit dieser Mannschaft zu spielen."

Beim DFB muss er in der aktuellen Länderspielpause wegen einer Verletzung an der Achillessehne passen. Seine Rückkehr kann er aber kaum erwarten: "Ich mag jeden einzelnen Menschen dort, vom Staff, die Spieler, die Köche, das Media-Team - ich mag wirklich jeden einzelnen Menschen dort."

Füllkrug hat in 22 Länderspielen 14 Treffer erzielt. Im vergangenen Sommer wechselte er von Borussia Dortmund in die Premier League zu West Ham United. Dort kommt er wegen seiner Verletzung erst auf drei Einsätze. Das DFB-Team trifft in der Nations League am Freitagabend auf Bosnien Herzegowina und kommende Woche auf die Niederlande.