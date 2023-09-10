Das DFB-Team ist in der WM-Qualifikation als Tabellenführer auf Kurs Richtung Endrunde 2026. Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck stellen sich am Sonntag um 19:45 Uhr den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz vor dem Nordirland-Duell gibt es hier im Liveticker.

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation nach drei Partien auf Platz 1 und ist damit wieder auf Kurs in Richtung Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Nach dem Fehlstart in der Slowakei und dem mühsamen Sieg gegen Nordirland schlug die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt Luxemburg souverän mit 4:0.

Nun steht am Montag das Auswärtsspiel in Nordirland an - ein weiterer Schritt in Richtung Endrunden-Qualifikation für das DFB-Team.

Am Sonntag sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck über die anstehenden Länderspiel in der nordirischen Hauptstadt Belfast (Montag ab 20:45 Uhr im Liveticker).

Die Pressekonferenz könnt ihr hier ab 19:45 Uhr im Liveticker verfolgen.