Das DFB-Team ist in der WM-Qualifikation als Tabellenführer auf Kurs Richtung Endrunde 2026. Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck stellen sich am Sonntag um 19:45 Uhr den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz vor dem Nordirland-Duell gibt es hier im Liveticker.

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation nach drei Partien auf Platz 1 und ist damit wieder auf Kurs in Richtung Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nach dem Fehlstart in der Slowakei und dem mühsamen Sieg gegen Nordirland schlug die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt Luxemburg souverän mit 4:0. Pierre Littbarski: "Gibt keinen Besseren als Kimmich auf der rechten Seite"

Mit Döner auf dem Weg zur WM-Quali: Norwegen feiert "Hattrick-Held" Erling Haaland Nun steht am Montag das Auswärtsspiel in Nordirland an - ein weiterer Schritt in Richtung Endrunden-Qualifikation für das DFB-Team. Am Sonntag sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck über die anstehenden Länderspiel in der nordirischen Hauptstadt Belfast (Montag ab 20:45 Uhr im Liveticker). Die Pressekonferenz könnt ihr hier ab 19:45 Uhr im Liveticker verfolgen.

+++ Update, 20:18 Uhr: Nagelsmann über Nordirlands Heimstärke - "Das hier ist ihre Festung" +++ "Es ist schon ein Thema, dass Nordirland zuhause seit zwei Jahren ungeschlagen ist. Für ist das eine Extramotivation, noch mal eine Schippe draufzupacken. Das hier ist ihre Festung", sagte Nagelsmann über Nordirlands Heimstärke.

+++ Update, 20:16 Uhr: DFB trainierte noch mal Standardsituationen +++ "Wir haben heute noch mal Standardsituationen trainiert. Wir wissen, dass sich Nordirland doch sehr stark über ruhende Bälle definiert. Wenn eine Mannschaft einen großen Fokus darauf hat, müssen wir das auch haben, um diese Situationen gut zu verteidigen", erklärte Nagelsmann die taktische Vorbereitung auf den Gegner.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 20:13 Uhr: Nagelsmann zufrieden mit Defensive um Schlotterbeck und Tah +++ "Ich war super zufrieden mit Schlotterbeck und Tah. Wir sprechen viel über das Verhalten der Abwehrkette. Die Art und Weise war sehr konzentriert. Aber wir haben schon einige Innenverteidiger zur Auswahl. Jonathan und Schlotti wissen aber, wie viel ich von ihnen halte", sagte Nagelsmann über ein mögliches Innenverteidiger-Duo mit Blick auf die WM-Endrunde.

+++ Update, 20:10 Uhr: Schlotterbeck - "Selten so fit und austrainiert wie jetzt" +++ "Ich hatte eine lange Zeit, um alles aufzubauen. Ich bin körperlich fit, war selten so fit und austrainiert", sagte Schlotterbeck über sein Comeback nach langer Verletzungspause.

+++ Update, 20:08 Uhr: Nagelsmann grübelt noch auf einer Position +++ "Wir grübeln noch auf einer Position, es kann aber auch sein, dass wir genau dieselbe Startelf wie gegen Luxemburg aufs Feld schicken", sagte Nagelsmann bezüglich möglicher Aufstellung in Belfast.

+++ Update, 20:07 Uhr: Schlotterbeck mit Vorfreude+++ "Als Fußballer wartet man auf solche Spiele, ich kenne das aus Dortmund, morgen wird es genauso laut. Wir sind super vorbereitet, haben Bock und wollen nachlegen, um auf Platz 1 zu bleiben", sagte Schlotterbeck mit Vorfreude vor der Begegnung am Montag.

+++ Update, 20:05 Uhr: Nagelsmann erklärte Kritik nach Hinspiel +++ "Ich meinte das nicht respektlos. Ich sagte nur, dass es nicht schön anzuschauen ist. Aber sie machen das mit einem klaren Plan", sagte über Kritik nach dem Hinspiel aus Nordirland, weil sich Nagelsmann über die vielen langen Bälle des Gegners beschwerte.

+++ Update, 20:03 Uhr: Nagelsmann über Wirtz - "Wird große Momente erzeugen im Anfield" +++ "Er wird eine Menge großer Momente im Anfield erzeugen", sagte Nagelsmann auf eine Frage über Florian Wirtz, der im Sommer nach Liverpool wechselte.

+++ Update, 19:59 Uhr: Nagelsmann lobt Nordiren +++ "Ich erwarte einen starken Gegner. Im Hinspiel war es auch nicht einfach, Nordirland zu schlagen. Sie spielen sehr viele weite Bälle und kreieren eine Menge Stress beim Gegner", sagte Nagelsmann über den DFB-Gegner.

+++ Update, 19:53 Uhr: Noch lassen Nagelsmann und Schlotterbeck auf sich warten +++ Der Beginn der PK war zwar für 19:45 Uhr angekündigt, noch aber sind Bundestrainer Nagelsmann und Defensivstar Schlotterbeck nicht am Podium zu sehen.

