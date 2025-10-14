Ex-Schiri Coote bekennt sich der Kinderpornografie schuldig

Der frühere Premier-League-Schiedsrichter David Coote hat sich schuldig bekannt, ein kinderpornografisches Bild angefertigt zu haben. Der 43-Jährige erschien am Dienstag vor dem Nottingham Crown Court im Zusammenhang mit einem Fall, bei dem die Polizei ein sogenanntes Video der Kategorie A – der schwerwiegendsten Kategorie in Großbritannien – sichergestellt hatte. Konkret geht es laut Behörden um eine Videodatei, die im Februar im Rahmen einer Untersuchung sichergestellt worden war.

Das Gericht gewährte Coote am Dienstag eine Freilassung unter Auflagen und ordnete eine Bewährungsbewertung an. Coote muss am 11. Dezember erneut vor Gericht erscheinen. "Sie haben sich in einem schwerwiegenden Fall schuldig bekannt", sagte Richterin Nirmal Shant. Ob Coote in Haft muss, werde "entschieden, wenn alle Informationen vorliegen".

Coote war bereits im Dezember 2024 von seinen Aufgaben als Schiedsrichter entbunden worden, nachdem ein Video aus dem Jahr 2020 aufgetaucht war, in dem er abfällige Bemerkungen über den früheren Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp geäußert hatte.