Füllkrug mit Premierentor zum Sieg: Milan feiert "Super-Joker"

Niclas Füllkrug hat sich mit einem traumhaften Blitzauftritt in die Herzen der Milan-Fans geköpft. Der 32 Jahre alte Nationalspieler bescherte der AC Mailand mit seinem ersten Tor für die Rossoneri einen 1:0 (0:0)-Sieg im Heimspiel gegen US Lecce. Nur drei Minuten nach seiner Einwechselung sorgte der Winter-Zugang von West Ham United für Jubelstürme in San Siro.

Mit 46 Punkten bleibt Milan als Tabellenzweiter dem Stadtrivalen Inter (49) auf den Fersen. Für den ausgeliehenen Füllkrug war es der fünfte Joker-Einsatz für seinen neuen Klub - und das glückliche Ende einer turbulenten Woche.

Der Ex-Bremer und -Dortmunder kam am Sonntagabend gegen Lecce (mit dem früheren deutschen U21-Nationalspieler Jamil Siebert in der Innenverteidigung) in Minute 73 für Ex-BVB-Profi Christian Pulisic ins Spiel. In der 76. versenkte Füllkrug dann eine Flanke des Belgiers Alexis Saelemaekers mit dem Kopf zum Tor des Tages.

"So eine Vorlage ist ein Traum für jeden Stürmer", sagte Füllkrug im Anschluss bei DAZN und fügte hinzu: "Ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen und das Trikot zu tragen, das Vertrauen zu bekommen, das man als Stürmer braucht. Es ist eine super Mannschaft, eine tolle Atmosphäre, und deshalb bin ich rundum glücklich."

Zuletzt hatten italienische Medien über einen Zehenbruch bei Füllkrug berichtet, der aber sowohl am Donnerstag beim 3:1 in Como wie nun gegen Lecce im Kader stand. Im Laufe der Woche war Füllkrug zudem zum Diebstahl-Opfer geworden: Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, wurden aus seinem Hotelzimmer Uhren und Schmuck im Wert von 500.000 Euro entwendet. Die Frage, ob sein Tor die jüngsten Ereignisse wettmache, beantwortete Füllkrug lachend: "Ja, das reicht."