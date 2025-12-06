"Unter den Bus geworfen": Salah kritisiert Liverpool und Slot

Gebrochene Versprechen, ein nicht existentes Verhältnis zum Coach? Stürmerstar Mohamed Salah hat scharfe Kritik am FC Liverpool und an Trainer Arne Slot geübt. Er fühle sich "unter den Bus geworfen", erklärte der Ägypter nach dem nächsten Rückschlag seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger Leeds United. Beim wilden 3:3 (0:0) hatte der Topstar über die gesamte Spielzeit auf der Bank gesessen - und äußerte seinen Frust und Unmut anschließend in harten Anschuldigungen.

"Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht warum", sagte der Offensivstar, vom Verein fühle er sich "fallen gelassen". Es sei "ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme". Seit Wochen befindet sich der englische Spitzenklub in der Krise, in der Tabelle folgte ein Absturz auf Platz acht. Noch im Sommer seien ihm viele Versprechungen gemacht worden, nun aber könne er "nicht sagen, dass sie ihre Versprechen gehalten haben", erklärte der 33-Jährige weiter.

Das Verhältnis zu Trainer Slot habe extrem gelitten, so Salah: Denn eigentlich habe er schon oft betont, dass dieses gut sei - aber nun "plötzlich haben wir kein Verhältnis mehr". Er habe "den Eindruck, dass mich jemand im Verein nicht haben will", erklärte Salah, der schon seit 2017 in Anfield auf dem Platz steht. In der laufenden Saison kriselt es aber auch bei dem sonst so treffsicheren Ägypter - an den ersten zwölf Premiere-League-Spieltagen besaß er noch den Startplatz, traf jedoch lediglich viermal.

Nun sitzt er bereits "das dritte Mal auf der Bank, ich glaube zum ersten Mal in meiner Karriere", sagte Salah: "Um ehrlich zu sein, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe über die Jahre und insbesondere in der letzten Saison so viel für diesen Verein geleistet."

Beim Verein, den er "immer unterstützen werde", sieht der Stürmerstar anscheinend keine Zukunft mehr. Er habe seine Mutter angerufen, erklärte Salah, und sie zum Spiel gegen Brighton and Hove Albion eingeladen. Die Premiere-League-Partie am 13. Dezember ist vorerst die letzte für Salah, ehe er mit der ägyptischen Nationalmannschaft zur Afrikameisterschaft reist. "In meinem Kopf werde ich dieses Spiel genießen, weil ich nicht weiß, was passieren wird", erklärte Salah.