Manchester United: Matthijs de Ligt und die sonderbare Transfer-Seuche

Rund 230 Millionen Euro investiert Manchester United in diesem Transfer-Sommer in Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Leny Yoro und Manuel Ugarte. Doch aufgrund von Verletzungen und Formschwächen bleiben bisher alle hinter den Erwartungen zurück - was ein Grund für die derzeitige Krise ist.

Manchester United steckt weiter in der Krise.

Nur zwei Spiele konnte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag an den ersten sieben Spieltagen der Premier League gewinnen. Nie startete ManUnited schwächer in die Liga. Auch der Auftakt in die Europa League ist mit zwei Unentschieden misslungen.

Während der Job von Trainer ten Hag schon seit Wochen bedenklich wackelt, legte die Boulevard-Zeitung "The Sun" den Fokus nun auf die fünf Sommer-Neuzugänge, die allesamt schwächeln oder verletzt sind. Das Blatt sprach sogar von einem Fluch, der auf ManUnited laste.

Dabei hatten die "Red Devils" für Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Leny Yoro und Manuel Ugarte in diesem Sommer insgesamt rund 230 Millionen Euro an Ablösen bezahlt, um nach enttäuschenden Jahren wieder eine Spitzenmannschaft zu formen.

Intern wurde das "Project 150" als Ziel ausgegeben, zum 150-jährigen Jubiläum des Bestehens des Vereins im Jahr 2028 wollte ManUnited wieder die Meisterschaft gewinnen. Aktuell scheint die Mannschaft von solchen Zielen aber weit entfernt zu sein.