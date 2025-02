Auch wenn das erst in der Nachspielzeit und damit zu spät fiel, gab es obendrein Lob von zwei England-Legenden für den 19-Jährigen, der an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2029 besitzt.

Tel selbst war dabei jedoch einer der wenigen Lichtblicke. In Liverpool kam er kurz vor der Pause rein, gegen Villa startete er dann und erzielte auch das Tor für die Spurs.

Der Leih-Abschied von Mathys Tel vom FC Bayern München war eine schwierige Geburt. Nach vielem Hin und Her ging der Deal erst am Deadline Day über die Bühne. Seither stürmt der Franzose für Tottenham Hotspur .

Beim FC Bayern München konnte Mathys Tel in dieser Saison sein Können nur sporadisch zeigen. Während seiner Leihe zu den Tottenham Hotspur schlägt er direkt ein. Das lässt auch frühere Weltklasse-Stürmer staunen.

Lineker lobt Tel: "Exquisiter Abschluss" bei Tor-Premiere

Im Podcast "The Rest is Football" attestierte Gary Lineker ihm "ein paar nette Sachen gezeigt" zu haben und hob den "exquisiten Abschluss" hervor. Auch Alan Shearer war angetan von Tels Treffer, den dieser per Außenrist-Direktabnahme nach einer Flanke von Dejan Kulusevski erzielte. Für ihn war es "wirklich ein cleverer Abschluss".

Der 54-Jährige drückt dem Youngster die Daumen: "Hoffentlich gibt ihm das ein bisschen Selbstvertrauen und den Glauben daran, dass er irgendwie dazugehört und den Spurs helfen kann, diese Phase zu überstehen." Dem pflichtete auch der ehemalige Abwehrspieler Micah Richards bei, der feststellte: "Er hat die Qualität. Er ist noch jung und lernt noch."

Aber schon jetzt scheint Tel der Hoffnungsträger der Spurs zu sein, um nach den vielen Rückschlägen in den diversen Wettbewerben mal wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Darauf werden auch die Bayern schauen – auch wenn starke Leistungen eine Rückkehr unwahrscheinlicher werden lassen, haben sich die Engländer doch eine Kaufoption gesichert.