Am 11. Spieltag in La Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona am Samstag, dem 26. Oktober, zum "Clasico". So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Clasico zwischen Real Madrid und FC Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung

Real Madrid gegen Barcelona: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Real vs. Barca: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?

FC Barcelona zu Gast bei Real Madrid: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?

Real Madrid gegen Barcelona live: Läuft das La-Liga-Spiel im Free-TV?

La Liga live: Wann und wo findet das Spiel Real Madrid vs. FC Barcelona statt?

Update, 26.10., 20:05 Uhr: El Clasico - die Aufstellungen

Madrid: Lunin - Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy- Fede Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Vinicius Junior, Mbappé

Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski



Beim Spitzenduell in Spaniens La Liga kommt es am Samstag zum "Clasico" zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Tabellenführer FC Barcelona.

Nach zehn Spieltagen hat das Team von Trainer Hansi Flick drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen aus Madrid. Barca musste in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen - die restlichen neun Partien gewannen die Katalanen.

Real Madrid ist hingegen sogar noch ungeschlagen, kam aber dafür dreimal nicht über ein Unentschieden hinaus. Durch einen Sieg könnten die Madrilenen mit Barcelona an der Tabellenspitze gleichziehen.

Beim letzten Aufeinandertreffen der zwei spanischen Fußball-Giganten konnte Real den entscheidenden, letzten Schritt in Richtung Meisterschaftstitel machen. Jude Bellingham entschied den "Clasico" im April mit einem Last-Minute-Treffer zum 3:2.

Unter der Woche konnten sich die "Königlichen" noch mal zusätzliches Selbstvertrauen in der Champions League holen. Dort zerlegte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti Borussia Dortmund mit 5:2. Der FC Barcelona musste indes gegen Bayern München ran.