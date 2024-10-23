El Clasico in La Liga
Real Madrid vs. FC Barcelona heute live: Übertragung im TV, Stream und Ticker - Aufstellung
- Aktualisiert: 26.10.2024
- 20:30 Uhr
- ran.de
Am 11. Spieltag in La Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona am Samstag, dem 26. Oktober, zum "Clasico". So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.
Inhalt
- La Liga live: Wann und wo findet das Spiel Real Madrid vs. FC Barcelona statt?
- Real Madrid gegen Barcelona live: Läuft das La-Liga-Spiel im Free-TV?
- FC Barcelona zu Gast bei Real Madrid: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?
- Real vs. Barca: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?
- Real Madrid gegen Barcelona: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?
- Clasico zwischen Real Madrid und FC Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung
Update, 26.10., 20:05 Uhr: El Clasico - die Aufstellungen
Madrid: Lunin - Vazquez, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy- Fede Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Vinicius Junior, Mbappé
Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski
Beim Spitzenduell in Spaniens La Liga kommt es am Samstag zum "Clasico" zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Tabellenführer FC Barcelona.
Nach zehn Spieltagen hat das Team von Trainer Hansi Flick drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen aus Madrid. Barca musste in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen - die restlichen neun Partien gewannen die Katalanen.
Real Madrid ist hingegen sogar noch ungeschlagen, kam aber dafür dreimal nicht über ein Unentschieden hinaus. Durch einen Sieg könnten die Madrilenen mit Barcelona an der Tabellenspitze gleichziehen.
Beim letzten Aufeinandertreffen der zwei spanischen Fußball-Giganten konnte Real den entscheidenden, letzten Schritt in Richtung Meisterschaftstitel machen. Jude Bellingham entschied den "Clasico" im April mit einem Last-Minute-Treffer zum 3:2.
Unter der Woche konnten sich die "Königlichen" noch mal zusätzliches Selbstvertrauen in der Champions League holen. Dort zerlegte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti Borussia Dortmund mit 5:2. Der FC Barcelona musste indes gegen Bayern München ran.
Das Wichtigste zu La Liga in Kürze
La Liga live: Wann und wo findet das Spiel Real Madrid vs. FC Barcelona statt?
Der "Clasico" findet am Samstag, 26. Oktober, statt. Ausgetragen wird die Partie im Santiago Bernabeu in Madrid. Anpfiff der Begegnung ist 21 Uhr.
Externer Inhalt
Real Madrid gegen Barcelona live: Läuft das La-Liga-Spiel im Free-TV?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Barcelona zu Gast bei Real Madrid: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?
Ja, im Pay-TV zeigt DAZN die Partie live. Um den linearen Sender zu empfangen, müsst ihr ihn bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
Real vs. Barca: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?
Im Livestream seht ihr das Spiel ebenfalls bei DAZN, dafür müsst ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst abschließen.
Real Madrid gegen Barcelona: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?
Ja! Im Liveticker auf ran.de informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz.
Clasico zwischen Real Madrid und FC Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung
- Spiel: Real Madrid - FC Barcelona
- Datum und Uhrzeit: Samstag, 26. Oktober 2024, 21 Uhr
- Stadion: Santiago Bernabeu
- Trainer: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Hansi Flick (FC Barcelona)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App