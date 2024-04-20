Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV: Übertragung, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag in La Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona am Sonntag, dem 21. April, zum "Clasico". So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Im Meisterschafts-Finish in Spaniens La Liga kommt es am Sonntag zum "Clasico" zwischen Tabellenführer Real Madrid und Titelverteidiger FC Barcelona.

Die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen sind dieses Mal recht klar, denn Real geht mit acht Punkten Vorsprung in diese Partie gegen die Katalanen und damit wäre bei einem Sieg der Madrilenen die Meisterschaft quasi zugunsten des Hauptstadt-Klubs entschieden. Bei noch sechs verbleibenden Saison-Spielen in Spaniens Fußball-Oberhaus würde sich Real einen Vorsprung von dann elf Punkten wohl ziemlich sicher nicht mehr nehmen lassen.

Unter der Woche konnten sich die "Königlichen" auch noch mal zusätzliches Selbstvertrauen in der Champions League holen. Dort schaltete die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti Titelverteidiger Manchester City im Elfmeterschießen aus.

Real-Keeper Andriy Lunin wurde mit gehaltenen Elfmetern gegen Bernardo Silva und den Ex-Madrilenen Mateo Kovacic zum großen Helden. Im Halbfinale trifft Real nun auf den FC Bayern München.

Ganz anders verlief die Europapokal-Woche für den FC Barcelona. Die Katalanen waren mit einem 3:2-Vorsprung nach dem Hinspiel-Erfolg bei Paris St. Germain in die Partie im heimischen Stadion gegangen. Und auch im Rückspiel führte die Elf von Coach Xavi früh mit 1:0.