El Clasico in La Liga
Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV: Übertragung, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 20.04.2024
- 18:00 Uhr
- ran.de
Am 32. Spieltag in La Liga empfängt Real Madrid den FC Barcelona am Sonntag, dem 21. April, zum "Clasico". So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.
Im Meisterschafts-Finish in Spaniens La Liga kommt es am Sonntag zum "Clasico" zwischen Tabellenführer Real Madrid und Titelverteidiger FC Barcelona.
Die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen sind dieses Mal recht klar, denn Real geht mit acht Punkten Vorsprung in diese Partie gegen die Katalanen und damit wäre bei einem Sieg der Madrilenen die Meisterschaft quasi zugunsten des Hauptstadt-Klubs entschieden. Bei noch sechs verbleibenden Saison-Spielen in Spaniens Fußball-Oberhaus würde sich Real einen Vorsprung von dann elf Punkten wohl ziemlich sicher nicht mehr nehmen lassen.
Unter der Woche konnten sich die "Königlichen" auch noch mal zusätzliches Selbstvertrauen in der Champions League holen. Dort schaltete die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti Titelverteidiger Manchester City im Elfmeterschießen aus.
Real-Keeper Andriy Lunin wurde mit gehaltenen Elfmetern gegen Bernardo Silva und den Ex-Madrilenen Mateo Kovacic zum großen Helden. Im Halbfinale trifft Real nun auf den FC Bayern München.
Ganz anders verlief die Europapokal-Woche für den FC Barcelona. Die Katalanen waren mit einem 3:2-Vorsprung nach dem Hinspiel-Erfolg bei Paris St. Germain in die Partie im heimischen Stadion gegangen. Und auch im Rückspiel führte die Elf von Coach Xavi früh mit 1:0.
Das Wichtigste zu La Liga in Kürze
Doch am Ende jubelte dennoch PSG nach einem Platzverweis gegen Barcas Ronald Araujo nach einer halben Stunde. Die Notbremse des Uruguayers war der Schlüsselmoment im Rückspiel, danach gingen die Katalanen in Unterzahl mit 1:4 gegen PSG unter und schieden aus der Königsklasse aus.
Barcelona droht damit eine titellose Saison 2023/24, denn auch im spanischen Pokal scheiterte die Xavi-Elf vorzeitig und in der Meisterschaft hinken die Katalanen Real Madrid hinterher. Nur mit einem Sieg am Sonntag könnte Barca das Titelrennen möglicherweise noch mal spannend machen.
Zudem möchten die Katalanen wohl auch Revanche für die beiden bisherigen Saison-Niederlagen gegen Real nehmen. In der Hinrunde verlor Barcelona zuhause mit 1:2, der frühere Dortmunder Jude Bellingham traf dabei zwei Mal für die Madrilenen, nachdem zunächst DFB-Kapitän Ilkay Gündogan die Gastgeber früh in Führung brachte.
Und auch im spanischen Supercup, der Anfang 2024 in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, musste sich der FC Barcelona den "Königlichen" klar mit 1:4 geschlagen geben.
La Liga live: Wann und wo findet das Spiel Real Madrid vs. FC Barcelona statt?
Der "Clasico" findet am Sonntag, 21. April, statt. Ausgetragen wird die Partie im Santiago Bernabeu in Madrid. Anpfiff der Begegnung ist 21 Uhr.
Externer Inhalt
Real Madrid gegen Barcelona live: Läuft das La-Liga-Spiel im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
La Liga live: Wird Real gegen Barca im Pay-TV zu sehen sein?
Ja, im Pay-TV zeigt DAZN die Partie live. Um den linearen Sender zu empfangen, müsst ihr ihn bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
Real vs. FC Barcelona: Wo läuft die La-Liga-Partie im Livestream?
Im Livestream seht ihr das Spiel ebenfalls bei DAZN, dafür müsst ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst abschließen.
La Liga live: Gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid?
Ja! Im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz.
Madrid in La Liga zu Gast in Barcelona: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung
- Spiel: Real Madrid - FC Barcelona
- Datum und Uhrzeit: Samstag, 21. April 2024, 21 Uhr
- Stadion: Santiago Bernabeu
- Trainer: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Xavi (FC Barcelona),
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App