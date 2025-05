Der FC Barcelona ist vorzeitig Meister. Die Schlagzeilen bestimmt Lamine Yamal, der Barca mit einem Traumtor auf Kurs bringt. Die Pressestimmen.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben die spanische Meisterschaft gewonnen.

Durch den 2:0-Sieg im Derby bei Espanyol Barcelona am Donnerstagabend ist Barca die Meisterschaft zwei Spieltage vor dem Ende der Saison in La Liga nicht mehr zu nehmen.

Überschattet wurde das Derby allerdings von einem mutmaßlichen Unfall, bei dem ein Auto vor dem Espanyol-Stadion in eine Menschenmenge fuhr. Mehrere verletzte Menschen mussten in Krankenhäuser in der katalanischen Metropole gebracht werden.

ran hat die internationalen Pressestimmen zur Meisterschaft Barcelonas.