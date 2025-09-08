Anzeige
la liga

FC Barcelona: Stadion-Chaos vor Heimspiel gegen Valencia – spielt Barca bald vor Witz-Kulisse?

Camp Nou noch gesperrt, Post Malone im Ausweichstadion: Der FC Barcelona hat für das kommende Heimspiel gegen Valencia aktuell kein Stadion. Nun muss eine Kommission über den Austragungsort entscheiden.

Fürs umgebaute Camp Nou fehlt die finale Freigabe, im Olympiastadion tritt Post Malone auf - und so muss der FC Barcelona sich womöglich einen neuen Austragungsort für sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Valencia suchen.

Laut der Sportzeitung "Marca" wird eine Kommission des Stadtrats am Dienstag nach einer Inspektion eine Entscheidung über den Austragungsort treffen.

Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou zwar vor der Teileröffnung, jedoch fehlt dem Verein die endgültige Bauabnahmebescheinigung.

Sollte diese nicht rechtzeitig erteilt werden, wäre das deutlich kleinere Johan-Cruyff-Stadion am Trainingsgelände der Katalanen als Alternative verfügbar.

FC Barcelona sucht Ausweichort - Post Malone blockiert Olympiastadion

LaLiga hat den Austragungsort, trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8.000 Plätzen, bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona müsste jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können.

Nach aktuellem Stand gilt die Ausweichlösung als wahrscheinlichste Option. Eine weitere Alternative wäre das Stadion Les Corts, in dem Barça zwischen 1922 und 1957 seine Heimspiele ausgetragen hat.

Im Olympiastadion tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf, daher sei es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fußballspiel auszutragen.

Bei einer Rückkehr von Barça ins Camp Nou wäre die Kapazität auf lediglich 27.000 Zuschauer beschränkt.

Vor einigen Wochen einigten sich Verein und Stadtrat darauf, den Rückkehrzyklus ins Camp Nou in kleine Phasen aufzuteilen.

