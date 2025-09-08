FC Barcelona: Stadion-Chaos vor Heimspiel gegen Valencia – spielt Barca bald vor Witz-Kulisse?

Camp Nou noch gesperrt, Post Malone im Ausweichstadion: Der FC Barcelona hat für das kommende Heimspiel gegen Valencia aktuell kein Stadion. Nun muss eine Kommission über den Austragungsort entscheiden.

Fürs umgebaute Camp Nou fehlt die finale Freigabe, im Olympiastadion tritt Post Malone auf - und so muss der FC Barcelona sich womöglich einen neuen Austragungsort für sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Valencia suchen.

Laut der Sportzeitung "Marca" wird eine Kommission des Stadtrats am Dienstag nach einer Inspektion eine Entscheidung über den Austragungsort treffen.

Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou zwar vor der Teileröffnung, jedoch fehlt dem Verein die endgültige Bauabnahmebescheinigung.

Sollte diese nicht rechtzeitig erteilt werden, wäre das deutlich kleinere Johan-Cruyff-Stadion am Trainingsgelände der Katalanen als Alternative verfügbar.