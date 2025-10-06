Wirbel um Leroy Sane: Der Ex-Star des FC Bayern München wurde auf dem Oktoberfest in eine Rangelei verwickelt.

Oktoberfest-Besuch mit bitterem Beigeschmack: Leroy Sane ist auf der Wiesn in eine Rangelei verwickelt worden. Das bestätigte der Ex-Bayern-Star am Montag.

Passiert ist das Ganze am Sonntagabend im Weinzelt. Kurz nach 23 Uhr sind Sane und ein anderer Besucher laut Augenzeugen aneinandergeraten – offenbar nach Provokationen.

Wie es bei der "Sport Bild" heißt, soll Sane die Geduld verloren haben und auf den Tisch mit Bayern-Fans, von denen die Provokationen wohl ausgingen, zugegangen sein. Mit einem der Gäste kam es dann zum Handgemenge.

"Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt", sagte Sane der "Bild". "In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.“