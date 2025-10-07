Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt.

Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben.

ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft - sofern sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Turnier im nächsten Sommer qualifiziert.

"Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern", wird ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können."

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein."