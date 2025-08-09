Die DTM live auf ProSieben, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App
DTM 2025 am Nürburgring: Ferrari-Dominanz in der ersten Reihe - und Dörr besiegt Timo Glock
Spannendes Samstags-Qualifying auf dem Nürburgring beim Auftakt in die zweite Saisonhälfte - und das Emil-Frey-Ferrari-Team dominiert: Jack Aitken holt in 1:25.155 seine zweite Saison-Pole und setzt sich dabei um 0,046 Sekunden gegen seinen Teamkollegen Thierry Vermeulen durch.
Mit Platz drei meldete sich Grasser-Lamborghini-Pilot Luca Engstler (+0,057) im Spitzenfeld zurück, ehe mit Ben Green (+0,116) der dritte Emil-Frey-Ferrari-Pilot auf Platz vier folgt.
DTM-Leader Lucas Auer fehlten auf die Pole 0,121 Sekunden, womit er starker Fünfter und bester Mercedes-AMG-Pilot ist.
Er startete vor seinem Winward-Markenkollegen Jules Gounon (+0,140).
Dörr-McLaren-Youngster Ben Dörr setzte sich auch nach dem Fahrzeugtausch im vermeintlich schlechteren Fahrzeug gegen Timo Glock durch: Der 20-Jährige kam mit 0,195 Sekunden Rückstand auf Platz sieben, Glock wurde mit 0,471 Sekunden Rückstand 13.
Auch nicht ganz nach Wunsch lief das Qualifying für die Schubert-BMW-Pilot Marco Wittmann und Rene Rast, die auf den Plätzen 14 und 17 landeten. DTM-Champion Mirko Bortolotti wurde nur 20.