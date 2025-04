"Ich freue mich sehr, mit diesem Design in diese für mich so besondere DTM-Saison zu starten", sagt Feller. "Dass noch recht viel freier Platz auf dem Fahrzeug ist, hat einen einfachen Grund. Das Engagement kam spät zustande und wir müssen die DTM-Saison nutzen, um noch weitere Werbepartner zu gewinnen."

Nachdem Ricardo Feller beim offiziellen DTM -Test noch im Carbon-Look unterwegs war, hat das Land-Motorsport-Team jetzt etwas mehr als eine Woche vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben (25. - 27. April) das finale Design seines Audi R8 LMS GT3 Evo II präsentiert. Der einzige Audi im Feld wird in einer Optik an den Start gehen, wie sie bei der Auslieferung aus dem Werk üblich ist.

2025 geht mit dem R8 des Land-Motorsport-Teams nur ein Audi an den Start. Der glänzt in einem klassischen Silber, wie das Team nun zeigte.

"Das war nicht geplant und alles passierte wirklich im letzten Moment, ich bin also sehr dankbar dafür. Danach schauen wir weiter: Jeder, der hier fährt, will den Titel gewinnen. Ich werde auch dieses Jahr mein Bestes geben."

Welche Erwartungen Porsche-Werksfahrer Feller, der von seinem Arbeitgeber die Freigabe für den Audi-Einsatz erhielt, an die Saison hat? "Die erste Erwartung ist einfach Spaß zu haben und es zu genießen, dass ich überhaupt hier sein kann", sagt der Schweizer, der in den vergangenen drei Jahren im Abt-Audi saß und 2023 um den Titel kämpfte.

DTM 2025: Feller arbeitet mit Ex-Abt-Renningenieur

Da das Projekt erst kurz vor dem DTM-Test Anfang April zustande kam, war es für Land-Motorsport und den Schweizer Rennfahrer ein Kraftakt, kurzfristig eine Truppe zusammenzustellen. Feller wird 2025 wieder mit seinem Ex-Abt-Renningenieur Fabio Waser arbeiten, der ihn 2023 zu Platz drei in der Meisterschaft und zum Sieg in Zandvoort führte.

Dass er im Vorjahr bei Abt nicht mehr an Bord war, soll - wie man hört - nicht Fellers Wunsch gewesen sein. Jetzt ist das Duo bei Land-Motorsport siehe aktualisierte Team-Steckbriefe mit allen Schlüsselpersonen der DTM-Saison 2024 wieder vereint.

Auch als Performance-Ingenieur fungiert ein für Feller vertrauter Mann: Florian Gresser war 2024 bei Abt in gleicher Funktion für sein Auto zuständig und unterstützte auch das Land-Team am ADAC-Racing-Weekend-Wochenende in Spa-Francorchamps, als die Westerwälder mit Einsätzen im ADAC GT Masters, in der GTC-Race-Serie und in der Spezial-Tourenwagen-Trophy ein Mammutprogramm stemmen mussten.