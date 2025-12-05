Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi - das F1-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 steht das große Finale an! Wer wird Weltmeister? So verfolgt ihr den Grand Prix von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker.

Die Saison der Formel 1 steht kurz vor dem Ende und sorgt mit dem Großen Preis von Abu Dhabi nochmal für ein richtiges Highlight.

Beim Saisonfinale können mit Lando Norris und Oscar Piastri (beide McLaren) und Max Verstappen (Red Bull) gleich drei Fahrer noch Weltmeister werden.

In der eigenen Hand hat es dabei allerdings lediglich Norris. Gleichzeitig steht der Engländer dadurch aber wohl unter dem größten Druck.

ran zeigt, wie ihr das Formel-1-Finale in Abu Dhabi im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.