Formel 1 jetzt live: Großer Preis von China im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist in die neue Saison gestartet. Nach dem Rennen in Australien macht die Königsklasse des Motorsports nun Halt in China. So verfolgt ihr den Großen Preis live im TV, Livestream und Liveticker.

Die Formel 1 hat ein spannendes Auftaktwochenende in Australien hinter sich. Viel Zeit zum Durchatmen gibt es allerdings nicht, da das Rennen in China bereits vor der Tür steht.

In Shanghai steht zudem gleich das erste Sprintrennen des Jahres auf dem Programm. Im vergangenen Jahr konnte Max Verstappen das Rennen in China gewinnen. Auch 2025 gehört der Niederländer wieder zum Favoritenkreis.

Top-Favorit dürfte allerdings erneut Lando Norris sein. Der McLaren-Pilot gewann den Grand Prix in Melbourne. Auch sein Teamkollege Oscar Piastri lieferte in seiner Heimat ein starkes Rennen, ein Ausrutscher im Regen ließ ihn am Ende allerdings lediglich auf Platz neun ins Ziel kommen.

Aber auch abseits von Red Bull und McLaren deuten sich interessante Tage an. Wie kommt Ferrari-Star Lewis Hamilton in seinem zweiten Rennen für die Scuderia zurecht? Überrascht Nico Hülkenberg erneut? Und was machen die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli?