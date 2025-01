Formel 1: Lewis Hamilton erstmals im Ferrari-Rennanzug

Lewis Hamilton postet das erste Bild im Ferrari-Dress und die Social Media-Welt flippt förmlich aus.

"FIRST TIME IN RED" - Mit dieser Aussage in Großbuchstaben kommentiert Lewis Hamilton am Dienstag ein neues Bild auf seinem Instagram-Kanal, das keine zwölf Stunden später bereits rund 3,5 Millionen Likes hat.

Die entsprechende Aufnahme zeigt Formel 1 -Rekordweltmeister Hamilton zum ersten Mal in seinem neuen Ferrari-Arbeitsoutfit, also komplett in Rot. Der Brite trägt Schuhe, Rennanzug und feuerfeste Unterwäsche in den Farben der Scuderia.

Bereits zuvor hatte Ferrari offizielle Bilder von Hamiltons erstem Besuch in der Fabrik in Maranello veröffentlicht. Auf diesen trug der siebenmalige Champion aber noch einen "neutralen" Anzug in schwarzer Farbe.

Obwohl bereits vor rund einem Jahr bekannt wurde, dass Hamilton 2025 zu Ferrari wechseln wird, hat sich der Brite 2024 noch nicht im Outfit der Scuderia zeigen können, weil er noch bis zum Ende des Jahres vertraglich an Mercedes gebunden war.