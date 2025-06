Der Sieg kam in einem lange packenden Duell mit dem Manthey-EMA-Porsche #911 (Estre/Güven/Preining) "Grello" zustande, das am Grünen Tisch entschieden wurde.

Eine günstig fallende Code 60 brachte den Grello zurück an die Spitze, danach kam Rowe nicht mehr vorbei, zumal der letzte Boxenstopp eine Runde vorher erfolgte und damit länger dauerte. Der Grello verteidigte eine minimale Führung mit Zähnen und Klauen und kreuzte die Ziellinie mit 22,190 Sekunden Vorsprung. Durch die Strafe fiel er aber auf Platz zwei zurück, der Protest wurde in der letzten Runde des Rennens abgewiesen.

Gegen die 100-Sekunden-Strafe legte Manthey-EMA zunächst einen Protest ein, während das Rennen draußen weiter tobte. Tatsächlich wirkte Rowe am Sonntagmittag, als das Thermometer bereits in Richtung 30 Grad Celsius kletterte, leicht stärker, doch Manthey blieb zäh.

Nach dem Restart um 19:45 Uhr setzte sich der "Grello" an der Spitze fest, während der Rowe-BMW sich vom neunten Platz nach vorne arbeiten musste. Kelvin van der Linde - der in der vergangenen Saison noch Zweiter der DTM wurde und im August als Experte für ran Racing am Nürburgring fungiert - stürmte schnell bis auf den dritten Platz nach vorn. Eine 32-Sekunden-Strafe für eine Kollision mit einem Porsche Cayman wurde in der Nacht zurückgenommen - neues Beweismaterial war aufgetaucht.

Die erste Hälfte gehört "Grello", die zweite BMW

Doch auch so sah es bei Rennhalbzeit nicht gerade danach aus, als würde Rowe Racing dieses Rennen gewinnen können. In der Nacht verlor der M4 konsequent an Boden auf den "Grello". An einem Punkt betrug der Rückstand 2:30 Minuten plus noch einmal 20 Sekunden, da der BMW im ungünstigeren Boxenrhythmus war.

Doch ab Rennhalbzeit wendete der BMW das Blatt langsam. Sukzessive wurde der Rückstand langsam verkürzt, dazu hatte der Grello etwas Pech mit Code-60-Zonen. Am Sonntag um 10 Uhr hatte der BMW bewerkstelligt, womit in der Nacht niemand mehr gerechnet hätte: Der Kontakt zum führenden Porsche war direkt hergestellt.