Wie "The Athletic" berichtet, unterschreibt Belichick zunächst für drei Jahre und soll dabei ein Jahresgehalt von 10 Millionen US-Dollar erhalten.

Bereits am Dienstag berichtete der "Guardian", dass Belichick den UNC-Verantwortlichen ein 400-seitiges Dokument vorgelegt habe, in dem er seine Struktur, Zahlungspläne, personelle Entscheidung und weitere organisatorische Details aufgelistet hat.

In der aktuellen Saison nimmt sich Belichick eine Auszeit als Coach und ist als TV-Experte aktiv.

Für die UNC ist die Belichick-Verpflichtung ein Coup: Der 72-Jährige prägte mit den New England Patriots in der NFL eine Ära, gewann sechs Mal den Super Bowl. Nach der Spielzeit 2023 trennten sich die Wege.

Belichick tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Steve, der in den 1950er Jahren Assistant Coach bei den Tar Heels war.

Wie "ESPN" und das "NFL Network" übereinstimmend berichten, hat Bill Belichick am Mittwoch eine Einigung mit der University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) erzielt.

Belichick sprach schon über Kontaktaufnahme

In der "Pat McAfee Show" berichtete Belichick bereits, dass er "ein paar gute Gespräche" mit Lee Roberts, dem Vorsitzenden der University of North Carolina at Chapel Hill, geführt habe. "Wir werden sehen, wie es weiterläuft", hatte Belichick angekündigt.

Dabei gewährte er direkt ein paar Einblicke, wie er einen Job als College-Trainer angehen würde. "Wenn ich in einem College-Programm wäre, wäre das College-Programm eine Pipeline in die NFL für die Spieler, die die Fähigkeit haben, in der NFL zu spielen", sagte er.