College Football: Alabama Crimson Tide überrollen Kentucky Wildcats

Die Alabama Crimson Tide lassen bei den Kentucky Wildcats nichts anbrennen und sind vorzeitig SEC West Champions.

Die Alabama Crimson Tide siegen bei den Kentucky Wildcats ungefährdet mit 49:21 und bleiben mit Blick auf die Playoffs weiter im Rennen.

Direkt im ersten Viertel machte 'Bama klar, in welche Richtung es gehen würde. 21:0 führte die Crimson Tide bereits, ehe auch Kentucky mit dem ersten Touchdown ins Spiel fand.

Alabamas Quarterback Jalen Milroe warf anschließend noch in der ersten Halbzeit seinen dritten Touchdown, am Ende kam er auf eben diese drei Touchdowns durch die Luft bei 240 Yards (und einer Interception). Zudem zeigte sich Milroe mit drei Tochdowns am Boden auch als Läufer extrem effektiv.

Sein Gegenüber Devin Leary erwischte mit 158 Yards und einem Touchdown sowie einer Interception einen mäßigen Tag. Auch am Boden bekam er keine Unterstützung, lediglich Ramon Jefferson sorgte mit einem 74-Yards-Lauf für ein kleines Highlight, das jedoch viel zu spät kam.