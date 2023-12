Rose Bowl

Der Rose Bowl ist der älteste aktive Bowl und wird daher auch der "The Granddaddy of Them All" bezeichnet. Am 1. Januar 1902 fand im Rahmen einer "Tournament of Roses Parade" das erste Duell statt. Die Parade diente dazu, um das in Kalifornien so schöne Wetter zu bewerben. In der Beschreibung hieß es: "Hier können die Blumen blühen und die Orangen reifen". Die Initiatoren wollten dazu ein Sport-Event etablieren. Damals noch unter dem Namen: "Tournament East–West Football Game". © Getty