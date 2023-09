25. Florida Gators (vorher nicht gerankt)

Upset-Alarm in Woche 3! Die Florida Gators konnten überraschend die auf elf gerankten Tennessee Volunteers besiegen und rücken somit zum ersten Mal in dieser Saison in das Ranking der Top 25. Nach dem Abgang von Quarterback Anthony Richardson hatten viele eine Übergangssaison bei den sonst so starken Gators gesehen. © USA TODAY Network