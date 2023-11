Anzeige

Das Big 12 Championship Game stand für die Oklahoma State Cowboys lange auf der Kippe. Nach zweimaliger Overtime konnte das Team gegen die BYU Cougars doch noch jubeln.

Was für ein Drama, was für ein Jubel: Die Oklahoma State Cowboys haben nach einem hart umkämpften Sieg gegen die BYU Cougars in buchstäblich letzter Sekunde das Big 12 Championship Game erreicht.

Nach einem 40:34 nach zweimaliger Overtime steht Oklahoma nach Week 13 der Regular Season bei 9:3 und damit im Championship Game am 2. Dezember gegen die Texas Longhorns.

Bis dahin war es aber ein hartes Stück Arbeit, denn bei einer Niederlage wäre der Traum vom Championship Game geplatzt.

Und danach sah es lange aus. Doch nach dem größten Comeback in der Geschichte der Cowboys – zwischenzeitlich lagen sie mit 18 Punkten zurück – warten nun die Longhorns. Die Cougars beenden die Saison mit einer 5:7-Bilanz.