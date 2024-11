College Football: Ex-NFL-Star Andrew Luck wird General Manager von Stanford

Erstmals in der Geschichte der Univerity of Stanford bekommt das College-Football-Programm einen übergeordneten General Manager. Diese neu geschaffene Position hat zukünftig niemand Geringeres als Ex- NFL -Star Andrew Luck inne. Der ehemalige Quarterback der Indianapolis Colts, der selbst einst Spieler des Colleges war, ist damit für alles zuständig, was mit Stanford Football zu tun hat.

Luck: "Ich bin ein Produkt dieses Ortes"

Leicht wird es für Luck mutmaßlich nicht. Stanford schloss die letzten fünf von sechs Saisons der NCAA mit einer negativen Bilanz ab. Aktuell rangieren die Cardinals mit einer Bilanz von 2-6 auf dem vorletzten Tabellenplatz der Atlantic Coast Conference.

Die Idee für Lucks Einstieg als General Manager sei aus einem Gespräch mit Stanford-Präsident Jonathan Levin entstanden, verriet der 35-Jährige gegenüber "ESPN". Luck zählt zu den erfolgreichsten Absolventen. "Irgendwie muss ich das. Das ergibt einfach zu viel Sinn. Ich würde das an keinem anderen Ort tun, nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Es ist ein besonderer Ort für mich und viele andere Menschen", erklärt er.

Bereits 2022 kehrte er an die Universität zurück, um neben seinem Bachelor-Abschluss in Architekturdesign auch einen Master-Abschluss in Pädagogik zu erlangen. "Ich bin ein Produkt dieses Ortes", sagt Luck. "Neben meinen Eltern und den Freunden und der Großfamilie, mit denen ich aufgewachsen bin, ist Stanford das Zuhause für meine Frau und mich", so der ehemalige Quarterback weiter.

Nach einer erfolgreichen Zeit als Spieler, in der er gleich zweimal für die Auszeichnung als bester College-Spieler nominiert worden war, meldete sich Luck 2012 zum NFL-Draft an. Hier wählten ihn die Colts direkt als allerersten Spieler aus. In sechs Jahren zeigte er großes Talent. So brachte Luck in 86 Spielen 2.000 Pässe für 23.671 Yards und 83 Touchdowns an. Zudem wurde er viermal in den Pro Bowl gewählt.