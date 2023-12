Washington-Quarterback Michael Penix Jr., der von einigen als Anwärter auf die Heisman Trophy (Auszeichnung als bester College-Spieler) gehandelt wird, brachte es auf 27 von 39 angekommene Pässe für 319 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Sein Gegenüber, Oregon Spielmacher Bo Nix, brachte 21 von 34 Pässen für 239 Yards, drei Touchdowns und eine Interception an.

Die an Nummer drei platzierten Huskies haben damit eine makellose Bilanz von 13:0 – eine hervorragende Ausgangsposition für das Halbfinale der College-Football-Playoffs. Das zuständige Komitee wird die Halbfinalisten am morgigen Sonntag bekannt geben.

Große Freude bei den Washington Huskies. Das Team hat das College-Topspiel gegen die Oregon Ducks (Nummer 5) gewonnen und sich damit zum Pac12-Champion gekrönt. Im Championship Game stand am Ende ein 34:31-Erfolg auf dem Scoreboard.

Dass Washington das Spiel am Ende gewinnen würde, war übrigens lange nicht klar, hatten die Ducks zwischenzeitlich doch eine spektakuläre Aufholjagd gestartet. Noch gegen Ende des zweiten Viertels führten die Huskies mit 20:3.

Big12-Championship-Game auf ProSieben MAXX

Quasi mit dem Pausenpfiff gelang Oregon der erste von drei Touchdowns in Folge, Ende des dritten Abschnitts war aus dem klaren Rückstand eine 24:20-Führung geworden. Weil die Huskies im letzten Viertel aber noch einmal so richtig aufdrehten, und zwei Touchdowns hintereinander erzielten, durften sie sich am Ende über den Sieg freuen.

