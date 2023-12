Quinn Ewers: Vom Vokuhila-Star zum Texas-Helden

Anzeige Quinn Ewers erlangte in seiner College-Karriere früh durch seine Vokuhila-Frisur Aufmerksamkeit. Doch damit ist Schluss. Jetzt sorgt er für Spektakel auf dem Platz. Auch in den Playoffs (live auf ProSiebenMAXX). von Mike Stiefelhagen Vorne Business, hinten Party. So lautete wohl das Motto des Quarterbacks Quinn Ewers zu Beginn seiner College Football-Zeit. Durch das Tragen eines auffälligen Vokuhilas wurde er schnell im Netz berühmt. Vor wenigen Monaten dann die radikale Typ-Veränderung. Einen Buzzcut später ist das optische Merkmal des QBs der Texas Longhorns weg. Während einige darum trauern und andere finden, es sei nur eine Frisur, sagt Mitspieler und Tight End Ja'Tavion Sanders: "Er hat sich mit dieser Entscheidung komplett verändert. Seitdem er eine neue Frisur hat, ist er anders. Als wäre aus einem Kind ein Erwachsener geworden."

Anzeige

Ewers: Vom Kind zum Mann in wenigen Monaten Und diese Beschreibung trifft es ganz gut. Als Freshman waren seine sportlichen Leistungen von vielen Ups und Downs geprägt. Im Ansatz war sein Talent, welches durch eine hohe Risiko-Bereitschaft oft zum Vorschein kam, bereits zu sehen. Doch zu oft gab es Rückschläge und Enttäuschungen, mit denen der 20-Jährige, welcher vorher bei Ohio State spielte, oft nicht umgehen konnte. Mit der Typ-Veränderung wurde Ewers reifer - wie die aktuelle Saison zeigt. In einem der wichtigsten Meilensteine der Saison, in Woche zwei, besiegten die Longhorns (damals an zehn gesetzt), die Alabama Crimson Tide 34:24. Ein Upset, der auch durch einen überragenden Ewers gelang, welcher mit einer Schulter-Verletzung zu kämpfen hatte und dennoch sein Team zum Sieg führte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dennoch verpasste Ewers auch Spielzeit in dieser Saison und seine Leistung bei der Niederlage gegen Oklahoma State (34:30) in Woche sechs erinnerte an seine Vokuhila-Version. Die Longhorns träumen seit Jahren davon,einen großen Titel einzufahren. Am 1. Januar überträgt ran in der Nacht auf den 2. Januar das Halbfinale gegen die Washington Huskies live auf ProSiebenMAXX, Joyn, ran.de und in der ran App .