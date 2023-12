College Football: Ausschluss von Florida State aus den Playoffs ruft sogar Donald Trump auf den Plan

Quarterback Bo Nix (Oregon)

Nach drei Jahren in Auburn wechselte Nix zu den Oregon Ducks in die Pac-12. Im Titelspiel der Conference setzte es zwar eine Niederlage gegen die Huskies, und somit verpassten sie die Playoffs mit ihrem 11-2-Record. Doch der QB zeigte dennoch eine tolle Saison. Fast 78% aller Pässe kamen an, 4.145 Passing Yards und 40 Touchdowns können sich sehen lassen. © Getty