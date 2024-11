NFL: Midseason Awards zur Saisonhalbzeit

Gut die Hälfte der NFL-Spielzeit ist durch, die Spieler-Auszeichnungen müssen aber nicht erst auf das Saisonende warten. ran vergibt die Awards zur Saisonhalbzeit. Von Tim Rausch Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Die Superstars der Liga bringen sich in Position für die individuellen Auszeichnungen am Ende der Spielzeit, Rookies blühen auf und Comeback-Spieler wittern ihre Chancen. ran wirft zur Halbzeit einen Blick auf die bisherige Saison und vergibt die Awards.

MVP: Lamar Jackson, Quarterback, Baltimore Ravens An dem Spielgestalter der Ravens führt aktuell kein Weg vorbei. Der amtierende MVP könnte sich erneut - und damit zum dritten Mal in seiner Karriere - mit dem Titel auszeichnen. Egal, ob durch die Luft oder über den Boden: Lamar Jackson sorgt diese Saison für viel Furore. Als Passer hat er nochmal eine Schippe Konstanz draufgepackt, als Läufer gehört er ohnehin zu den talentiertesten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Macht Jackson so weiter, dürfte die MVP-Auszeichnung möglich sein.

Offensive Player of the Year: Derrick Henry, Running Back, Baltimore Ravens Und auch Teamkollege Derrick Henry dürfte weit vorne in den Rankings sein. Der bullige Running Back schloss sich in dieser Offseason den Ravens an und legte gleich mit Volldampf los. Mittlerweile steht der Routinier bei 946 Rushing Yards und neun Touchdowns. Durchschnittlich holt er wahnsinnige 6,5 Yards pro Lauf heraus. Natürlich profitiert auch Henry von dem auf ihn zugeschnittenen Laufspiel und der Anwesenheit von Lamar Jackson, aber der Ballträger selbst kommt in dieser Spielzeit auf durchschnittlich 3,59 Yards nach dem Erstkontakt mit einem Verteidiger pro Lauf. Zudem ließ er bereits 27 Verteidiger aussteigen. Nächster Halt: Offensive Player of the Year?

Defensive Player of the Year: Dexter Lawrence, Defensive Tackle, New York Giants Wer die NFL als Nose Tackle in der Kategorie "Sacks" anführt, sollte automatisch die Auszeichnung bekommen. Dexter Lawrence spielt eine fantastische Saison. Der bullige Defensive Tackle kommt bereits auf neun Sacks und 32 Pressures, obwohl er die meiste Zeit im Herzen der Giants-Defensive steht, auf der Positions des Nose Tackles.

Zwar hat er dadurch den schnellsten Weg zum Quarterback, muss aber für gewöhnlich auch mindestens an zwei Beschützern vorbei. Gleichzeitig brilliert Lawrence noch als Laufverteidiger, setzte bereits sieben Tackles für Raumverlust. Der 26-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt des starken Pass Rushes der Giants und hat seine Blumen redlich verdient.

Offensive Rookie of the Year: Jayden Daniels, Quarterback, Washington Commanders Wenige Kategorien dürften aktuell so eine deutliche Sprache sprechen wie diese! Jayden Daniels ist in der NFL voll eingeschlagen. Nach überstandener Verletzung steht er nun wieder auf dem Rasen und spielte gegen die Bears ordentlich, sorgte mit seinem Hail-Mary-Pass für ein Saison-Highlight. Der Rookie überzeugt mit seiner Athletik und einem guten Passspiel. Wenn er diese Form halten kann, dürfte es schwierig werden, ihm die Auszeichnung wegzunehmen.

Defensive Rookie of the Year: Jared Verse, Edge Rusher, Los Angeles Rams Ein wirklich klarer Kandidat springt einem auf den ersten Blick nicht ins Gesicht. Aber: Jared Verse sorgt bei den Rams für Furore. Der Edge Rusher kommt - auch wenn er nur 2,5 Sacks auf dem Konto hat - bereits auf 32 Pressures. Der Youngster glänzt außerdem mit guten Aktionen gegen den Lauf. Nach dem Karriereende von Aaron Donald brauchen die Rams dringend frischen Wind im Pass Rush, Verse macht seinen Job bisher gut.

