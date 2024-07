New York Jets: Haason Reddick will neuen Vertrag erstreiken

Reddick kam in der diesjährigen Offseason per Trade von den Philadelphia Eagles, eine Anpassung seines Vertrages hat es bisher nicht gegeben.

Das Vertrags-Drama zwischen den New York Jets und Offseason-Neuzugang Haason Reddick geht in die nächste Runde. Der Pass Rusher wird vorerst nicht am Training Camp teilnehmen.

Jets: Reddick soll Pass Rush verstärken

Laut "ESPN" sind die Jets zum Zeitpunkt des Trades davon ausgegangen, dass Reddick sein finales Vertragsjahr ausspielen und im Anschluss die Free Agency testen wolle. Dies soll nun allerdings wohl keine Option mehr sein.

Reddick poche auf eine Anpassung seines Arbeitspapiers. Die Abwesenheit beim Training Camp kostet ihn pro Tag 50.000 US-Dollar. Der 29-Jährige wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.

Reddick wurde 2017 von den Arizona Cardinals in der ersten Runde gedraftet. Der Pass Rusher geht in seine achte NFL-Saison. In 114 Karrierespielen konnte er 58 Sacks sowie 16 Fumbles verbuchen. Nach seiner Zeit mit den Cardinals wechselte er zu den Carolina Panthers. Anschließend landete er über die Eagles bei den New York Jets.