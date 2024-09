NFL - Ausraster im Chiefs-Spiel: So verdient Ja'Marr Chase keinen Mega-Deal - Kommentar

A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Nicht auf IR aber dennoch wochenlang ausfallen wird A.J. Brown von den Philadelphia Eagles. Bereits am Freitag war klar, dass er nicht gegen die Atlanta Falcons würde spielen können. Eine baldige Rückkehr ist jedoch nicht in Sicht, wie Head Coach Nick Sirianni bestätigte. Nach der Bye Week in Woche fünf wird Brown zurückerwartet.