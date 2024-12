Die NFL-Saison 2024 geht in die heiße Phase. Wie lief es für die Deutschen am 16. Spieltag? ran klärt auf. Der 16. Spieltag der NFL-Saison 2024 ist aus deutscher Sicht in den Büchern. Ein Spieler konnte dabei einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis stellen und erreichte eine beeindruckende Bestmarke. Ein Rookie fuhr einen späten und wichtigen Sieg im Playoff-Rennen ein. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 16.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) In der Vorwoche sorgte Amon-Ra St. Brown bei der Niederlage der Detroit Lions im Top-Spiel gegen die Buffalo Bills nicht nur mit einem 66-Yard-TD-Catch für ein Highlight, seine 14 Receptions für 193 Yards waren zudem jeweils Saison-Höchstwerte. Beim ungefährdeten Sieg in Woche 16 über die Chicago Bears erlebte der 25-Jährige mit sechs Receptions für 70 Yards und einem Touchdown zwar ein vergleichsweise ruhiges Spiel - ohne neue Bestmarke sollte der Star-Receiver jedoch nicht bleiben. St. Brown machte am drittletzten Spieltag der Regular Season seine zweite Saison mit zehn oder mehr Touchdowns, 100 oder mehr gefangenen Pässen und 1000 oder mehr Yards Raumgewinn perfekt. Zwei solche Spielzeiten in seinen ersten vier NFL-Jahren schaffte vor dem Edel-Passempfänger nur Receiver-Legende Larry Fitzgerald, der von 2004 bis 2020 für die Arizona Cardinals spielte. Durch den Sieg stehen die Lions bei einer 13-2-Bilanz und haben derzeit den Sonnenplatz in der NFC inne. Die Bye Week zum Auftakt der Playoffs ist damit zum Greifen nahe. Man liegt punktgleich aber aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vor Division-Rivale Minnesota Vikings. Die Philadelphia Eagles mussten derweil durch die Last-Minute-Niederlage gegen die Washington Commanders abreißen lassen (12-3).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL-Highlights: Nächster Amon-Ra-TD! Lions mit Blitzstart

Brandon Coleman (Washington Commanders) Brandon Coleman gehört bei den Washington Commanders zu den absoluten Stützen. Die Franchise ist vom 24-Jährigen begeistert, der diesjährige Drittrunden-Pick hat auf Anhieb eine bedeutende Rolle inne. Beim späten 36:33-Erfolg über die Philadelphia Eagles stand der Tackle erneut als Starter auf dem Platz und kam bei 66 O-Line-Snaps zum Einsatz. Nach katastrophalen acht (!) zugelassenen Sacks in der Vorwoche ließen Coleman und Co. in dieser Woche nur einen Sack gegen Quarterback Jayden Daniels zu, der 258 Passing Yards, fünf Touchdown-Pässe und zwei Interceptions verzeichnete. Und das gegen die starke Defense der Eagles. In seiner Rookie-Saison genießt Coleman bereits viel Vertrauen seiner Coaches. Seit Week 9 ist er nicht mehr aus der O-Line wegzudenken und verzeichnete seitdem in jeder Partie über 60 O-Line-Snaps. Einzig in Woche 8 kam der Tackle in dieser Saison nicht zum Einsatz, er hatte sich zuvor beim Sieg gegen die Carolina Panthers eine Gehirnerschütterung zugezogen.

NFL-Highlights: UNFASSBAR! Commanders krönen Traum-Comeback

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

EQ, Dabo und Co.: Die Spieler in Practice Squad oder ohne Team Obwohl er in Woche 7 und 8 der Saison für die New Orleans Saints zum Einsatz kam und gegen die Los Angels Chargers fast 50 Prozent der Snaps spielte, läuft es für Equanimeous St. Brown, den älteren Bruder von Amon-Ra, nicht mehr rund. Seither hat der Wide Receiver keine Minute mehr absolviert, rutschte wieder ins Practice Squad der Saints. Marcel Dabo kam über das International Pathway Program 2022 in die NFL. Bei den Indianapolis Colts schaffte es der Defensive Back jedoch nicht in den finalen Roster. Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad aber immerhin keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln. Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

NFL - Injury Update: Entwarnung bei Chiefs-Star - erste Details zur Dell-Verletzung 1 / 13 © Newscom World Chris Jones (Kansas City Chiefs)

Die Chiefs können aufatmen. Der fünfmalige Pro Bowler hat sich beim Sieg gegen die Houston Texans am Samstag lediglich eine Zerrung in der Wade zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Allerdings könnte es für Jones für das Spiel am Donnerstag gegen die Pittsburgh Steelers dennoch knapp werden. © Icon Sportswire Tank Dell (Houston Texans)

Der Texans-Receiver zog sich gegen die Chiefs eine offensichtlich schwerere Verletzung zu und wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet nun von einer ausgekugelten Kniescheibe. Dell befinde sich nach wie vor im Krankenhaus in Kansas City. Ob er operiert werden müsse, stehe aktuell noch nicht fest, so Rapoport. © IMAGO/Icon Sportswire Marquise Brown (Kansas City Chiefs)

Wide Receiver Marquise Brown hat sein Regular-Season-Debüt für die Chiefs gefeiert. Kansas City hatte den 27-Jährigen vor dem Spiel am Samstag gegen die Houston Texans offiziell von der IR-Liste genommen. Aufgrund einer Schulterverletzung, die sich Brown in der Preseason zugezogen hatte, war er bisher nicht zum Einsatz gekommen. © NurPhoto David Montgomery (Detroit Lions)

Die Playoffs hat Detroit bereits in der Tasche - und kann dort vielleicht sogar auf David Montgomery zurückgreifen. Das berichtet "ESPN". Demnach sei eine Knie-OP, die seine Saison vorzeitig beenden würde, offenbar nicht notwendig und das Team habe Hoffnung, dass er in der Postseason zurückkehren könnte. Daher wird der 27-Jährige auch vorerst nicht auf die IR-Liste gesetzt. Der Running Back erlitt im Spiel gegen die Buffalo Bills einen Innenbrandriss. © Icon Sportswire Isaac Guerendo (San Francisco 49ers)

San Franciscos Running-Back-Fluch findet kein Ende: Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, wird Isaac Guerendo aufgrund einer Oberschenkelverletzung gegen die Dolphins wahrscheinlich ausfallen. Zuvor waren Christian McCaffrey, Jordan Mason und Elijah Mitchell bereits für den Rest der Saison ausgefallen. Patrick Taylor Jr. könnte nun die Starterrolle übernehmen. © ZUMA Press Wire Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)

Das Saison-Aus für Maxx Crosby ist offiziell, die Raiders haben ihren Star-Linebacker auf die Injured-Reserve-List gesetzt. Der Defensive End muss sich aufgrund einer Verletzung am Knöchel einer Operation unterziehen. Neben Crosby ist auch Running Back Sincere McCormick auf der IR-Liste gelandet. © Icon Sportswire Younghoe Koo (Atlanta Falcons)

Die Falcons haben Younghoe Koo auf die IR-Liste gesetzt. Der Kicker hatte Head Coach Raheem Morris nach dem vergangenen Spiel gesagt, dass er sich "ein klein wenig verletzt" habe. Was genau der Grund für den Ausfall ist, bleibt allerdings unklar. Von der Franchise gab eine keine öffentliche Diagnose, dafür aber eine Reaktion: Riley Patterson soll Koo ersetzen. © Getty Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)

Der Quarterback verpasste das zurückliegende Spiel gegen die Falcons aufgrund einer Knieverletzung. Desmond Ridder spielte für ihn und warf zwei Interceptions, die Partie ging 9:15 verloren. Head Coach Antonio Pierce verriet, dass der Heilungsprozess gut verläuft und eine geringe Möglichkeit besteht, dass O'Connell am Wochenende gegen die Jaguars in Week 16 auflaufen kann. © IMAGO/NurPhoto Davis, McNeill und Dorsey (Detroit Lions)

Cornerback Carlton Davis (Kiefer) und Defensive Lineman Alim McNeill (Knie) haben sich vermutlich Verletzungen zugezogen, die das Saisonende bedeuten. Cornerback Khalil Dorsey hat sich offenbar schwerer am Sprunggelenk verletzt und fällt sicher für den Rest der Saison aus. © Getty Images Nick Chubb (Cleveland Browns)

Die Browns-Pleite gegen die Chiefs war vor allem für Nick Chubb eine schmerzhafte Angelegenheit. Der Running Back verletzte sich im dritten Viertel ohne Kontakt mit einem Gegenspieler. Bei einem Play Fake machte der Sportler einen falschen Schritt und zog sich nach Angaben von Head Coach Kevin Stefanski einen Fußbruch zu. © IMAGO/Icon Sportswire D.J. Humphries (Kansas City Chiefs)

Nachdem Left Tackle D.J. Humphries erst vor einer Woche sein Comeback nach Kreuzbandriss für die Kansas City Chiefs gegeben hatte, fällt er nun schon wieder aus. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung stand er den Chiefs in Week 15 gegen die Cleveland Browns nicht zur Verfügung und auch im Training vor dem Spiel in Woche 16 tauchte er bislang nicht auf. © ZUMA Press Wire Derek Carr (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints bangen um Quarterback Derek Carr. Im Spiel gegen die New York Giants zog sich der Routinier einen "signifikanten Bruch" an der linken - also nicht der "werfenden" - Hand zu. Damit fällt er voraussichtlich wochenlang aus und dürfte angesichts der Tabellensituation in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. © Icon Sportswire Dallas Goedert (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles haben ihren Tight End Dallas Goedert auf die Injured Reserve List gesetzt. Goedert hatte sich beim 24:19-Sieg über die Baltimore Ravens am Knie verletzt. Es besteht die Hoffnung, dass er nach dieser Zwangspause zu den Playoffs wieder eingeplant werden kann.