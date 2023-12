San Francisco 49ers gewinnen, Dallas Cowboys erleben ein Desaster gegen die Bills

Dallas Cowboys @ Buffalo Bills 10:31

Die Dallas Cowboys hatten schon vor dem Spielbeginn Grund zur Freude. Wegen der Ergebnisse der 19-Uhr-Spiele waren die Texaner bereits fest für die Playoffs qualifiziert, ehe im Spiel gegen die Buffalo Bills der Kickoff erfolgt war. Ob die Cowboys deshalb weniger motiviert waren?

Nachdem sie zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen hatten, fanden sie diesmal überhaupt nicht in die Partie. Die Bills vollendeten drei ihrer ersten vier Drives mit einem Touchdown und lagen dadurch bereits zur Halftime mit 21:3 in Führung. Buffalo konnte den Vorsprung in der zweiten Hälfte des Spiels problemlos verwalten.