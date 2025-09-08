Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem überzeugenden Sieg gegen Finnland im Finale. Auch der Gegner steht mit der Türkei schon fest. Das ist der Turnierbaum der EM.

Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem letzten Spiel zum möglichen Titel.

Im Halbfinale kämpfte sich das DBB-Team mit einem 98:86-Sieg gegen Finnland weiter und darf vom EM-Triumpf träumen.

Im Finale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder mit der Türkei zu tun.

ran zeigt nun den vollständigen Turnierbaum der Basketball-EM 2025.