Die Basketball-EM 2025 ist in vollem Gang. Weltmeister Deutschland peilt eine Medaille an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt. Die Basketball-EM 2025 läuft seit dem 27. August und endet mit dem Finale am 14. September 2025. Auf ran.de finden Sie alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams, Liveticker und Highlights. Verfolgen Sie die deutsche Nationalmannschaft mit Dennis Schröder und Franz Wagner bei der Finalrunde in Riga (Lettland). Auch interessant: Basketball-EM: So seht ihr das Finale mit Deutschland im Livestream Und: Basketball-EM: So seht ihr Griechenland vs. Türkei live im TV und Stream Hier gibt’s alles zu Spielplan, Übertragungen und Tickets!

Wo läuft die Basketball-EM 2025 heute? Free-TV und Livestream im Überblick Die EuroBasket 2025 begeistert Fans in vier Ländern (Finnland, Lettland, Polen, Zypern) mit Top-Teams wie Deutschland, Serbien und Frankreich. Hier sind Ihre Übertragungsoptionen: Free-TV: RTL überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale live. Livestream: ran.de und Joyn: Kostenlose Highlights zu ausgewählten Spielen.

RTL+: Livestreams der Deutschland-Spiele und ausgewählter Partien (kostenpflichtig).

MagentaSport: Alle 76 Spiele der EM live, Deutschland-Spiele kostenlos, weitere Spiele im Abo (ab 4,95 €/Monat) . Liveticker: Echtzeit-Updates, Statistiken und Highlight-Videos zu allen Spielen auf ran.de.

Basketball-EM, Spielplan

Basketball-EM, Spielplan

2017 in TÜR/FIN/ISR/RUM 2022 in GER/GEO/ITA/CZE 2025 in LAT/FIN/POL/CYP Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale 3. Platz Finale EM 20:00 Deutschland Deutschland -:- Türkei Türkei

Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele Unter dem neuen Bundestrainer Álex Mumbrú zielt Weltmeister Deutschland auf eine Medaille. Der Kader umfasst NBA-Stars wie Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan Da Silva (Orlando Magic), sowie Weltmeister wie Isaac Bonga, Andreas Obst und Johannes Voigtmann. Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) fehlt wegen Achillessehnenproblemen.

Basketball-EM 2025 heute live: Tickets für Tampere und Riga Tickets für die Finalrunde in Riga (Xiaomi Arena) sind über die offizielle FIBA-Plattform (fiba.basketball) erhältlich. Basketball-EM: So kommt ihr an Tickets für die EuroBasket 2025

Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025 Die Finalrunde (Achtelfinale bis Finale) findet in Riga (Lettland) statt. Das Achtelfinale beginnt am 6. September 2025, das Finale am 14. September 2025 um 21:00 Uhr (MESZ). RTL überträgt ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV, MagentaSport alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlights und Analysen.

