NBA live: Übertragungen im Free-TV auf ProSieben, ProSieben MAXX, auf Joyn sowie im Livestream

NBA 2024/25 live auf ProSieben MAXX: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 22. Dezember, 23:45 Uhr: Indiana Pacers at Sacramento Kings live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App



Mittwoch, 25. Dezember, 20:15 Uhr: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Samstag, 28. Dezember, 23:50 Uhr: Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 29. Dezember, 21:00 Uhr: Brooklyn Nets at Orlando Magic live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App



Samstag, 4. Januar, 23:45 Uhr: Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 5. Januar, 21:10 Uhr: Boston Celtics at Oklahoma City Thunder live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App



Sonntag, 12. Januar, 0:55 Uhr: Toronto Raptors at Detroit Pistons live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 12. Januar, 20:40 Uhr: Denver Nuggets at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Die nächsten Übertragungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.